ASUS ha presentato un nuovo componente della famiglia Chromebook: si tratta di ASUS ExpertBook CX54, che entra a far parte della gamma di prodotti Chromebook Plus, ossia quelli di fascia migliore. Andiamo a scoprire più da vicino il nuovo dispositivo, che fa segnare anche il debutto del processore Intel Core Ultra 7 e del sistema operativo Google all’interno della serie ExpertBook del produttore taiwanese.

ASUS ExpertBook CX54 è ufficiale con processore Intel e corpo in metallo

ASUS allarga la sua gamma di prodotti Chromebook con un nuovo dispositivo dalle specifiche interessanti e dal design curato. ASUS ExpertBook CX54 è stato ufficializzato dalla casa taiwanese ed è il primo Chromebook a disporre del processore Intel Core Ultra 7. Le configurazioni tra cui scegliere comprendono infatti Intel Core 5 125U, Core Ultra 5 135U, Core Ultra 7 155U o Core Ultra 7 165U, da abbinare a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X da 6400 MHz e di 512 GB di SSD (PCI Express M.2).

Il nuovo Chromebook offre uno schermo touchscreen da 14 pollici a risoluzione 2560 x 1600, con luminosità fino a 500 nit e un rapporto screen-to-body dell’89%. Il telaio è in metallo, con un peso totale di 1,3 kg e uno spessore di 1,69 cm. Tutto questo contribuisce a un design che risulta curato, sicuramente lontano da quello di un prodotto economico (il prezzo ne risentirà). A bordo trovano posto una webcam ad alta definizione da 8 MP, un lettore d’impronte digitali e una buona varietà di porte (2 Thunderbolt 4 USB-C, 1 HDMI 2.1, e 2 USB Type-A e uno slot microSD).

Scheda tecnica ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus

display touchscreen (opzionale) 16:10 da 14 pollici a risoluzione 2560 x 1600, con 500 nit di luminosità, 100% DCI-P3

processore Intel Core 5 125U, Core Ultra 5 135U, Core Ultra 7 155U o Core Ultra 7 165U

GPU: Intel Iris Xe

memorie: 8 o 16 GB di RAM LPDDR5X e da 128 a 512 GB di SSD M.2

porte: 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x HDMI 2.1 jack audio combo da 3,5 mm slot microSD

connettività Wi-Fi 6E AX, Bluetooth

audio: altoparlanti Harman Kardon, microfono integrato, supporto a Google Assistant

webcam da 8 MP (1080p)

tastiera retroilluminata

MIL-STD 810H

sistema operativo: Chrome OS

batteria da 63 WHr agli ioni di litio, con ricarica via USB-C da 45 W

dimensioni e peso: 31,37 x 22,28 x 1,69 cm, 1,3 kg

colorazioni: Fog Silver

ASUS ExpertBook CX54 è stato ufficializzato dalla casa taiwanese in queste ore, ma purtroppo non abbiamo indicazioni riguardanti i prezzi di vendita e il possibile debutto in Italia. Viste le caratteristiche possiamo immaginare un listino non esattamente contenuto, ma è probabile che ne sapremo di più nelle prime settimane del 2024. Torneremo sicuramente sull’argomento non appena avremo novità. Sareste disposti ad acquistarlo alla cifra giusta?

