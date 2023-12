Sul finire del mese di ottobre abbiamo visto il colosso cinese Xiaomi presentare in patria i suoi ultimi due smartphone di punta, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro; gli smartphone in questione promettono bene, ma prima di poterli testare con mano gli utenti dovranno attendere la presentazione e la successiva commercializzazione per i mercati globali, cosa che dovrebbe avvenire a inizio 2024.

L’azienda però ha in serbo un altro asso nella manica per il nuovo anno, appartenente alla stessa famiglia citata in precedenza, ovvero Xiaomi 14 Ultra, del quale proprio di recente abbiamo avuto una serie di conferme.

A quanto pare però, sembra che la società non abbia intenzione di fermarsi qui, almeno stando a quanto condiviso dal noto leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo.

Xiaomi al lavoro su uno smartphone con fotocamera periscopica da 75mm e zoom 3,5x

Come anticipato in apertura, sembra che Xiaomi sia al lavoro su un ulteriore smartphone di fascia alta che non dovrebbe far parte della famiglia Xiaomi 14, né dei futuri smartphone pieghevoli attesi per il prossimo anno.

Lo stesso leaker, nella sezione dedicata ai commenti del proprio post, ha escluso che possa trattarsi dell’attesa variante Ultra della già citata nuova gamma, non fornendo però ulteriori informazioni: l’unica cosa che sappiamo è che la società starebbe testando uno smartphone con fotocamera periscopica da 75mm e zoom 3,5x.

Non è dato sapere dunque di quale telefono si tratti, potrebbe essere uno Xiaomi Mix 5, oppure un dispositivo della serie Civi, ma per il momento si tratta solo di congetture.

Lo stesso leaker aveva di recente fornito alcune informazioni sul comparto fotografico dell’attesa variante Ultra della serie Xiaomi 14, asserendo che lo smartphone sarà equipaggiato con quattro fotocamere posteriori da 50 MP, la principale dovrebbe vantare un sensore Sony LYT-900 con apertura multi-stop f/1.6-14.0.

Sullo smartphone in questione sappiamo inoltre che dovrebbe essere mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e che dovrebbe presentarsi con un display curvo dotato di un sensore per il rilevamento delle impronte digitali ad ultrasuoni; in ultimo Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.180 mAh con supporto per gli standard di ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W.

