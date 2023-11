Tra gli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso delle prossime settimane troviamo anche Xiaomi 14 Ultra, device protagonista nelle scorse ore di nuove indiscrezioni.

In particolare, il popolare leaker Digital Chat Station ha fornito un nuovo contributo a chi attende con impazienza il prossimo modello di punta dell’offerta di Xiaomi, svelando sul social cinese Weibo quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica del suo comparto imaging.

Il presunto comparto fotografico di Xiaomi 14 Ultra

Il leaker non ha specificato il nome dello smartphone a cui faceva riferimento ma è probabile che si tratti proprio del nuovo modello top di gamma di Xiaomi.

A dire di Digital Chat Station, questo “misterioso” telefono dovrebbe poter contare su quattro fotocamere da 50 megapixel, con apertura variabile f/1.6 – f/4.0 e sistema full focal lenght.

Ricordiamo che anche Xiaomi 13 Ultra può contare su quattro sensori fotografici posteriori da 50 megapixel ma la differenza principale è rappresentata dall’utilizzo nel nuovo modello di un sensore primario con apertura variabile (sul modello dello scorso anno è possibile scegliere solo tra f/1.9 e f/4.0).

Sempre stando alle indiscrezioni, le lunghezze focali native della fotocamera saranno 0,5x, 1x, 3,2x e 5x.

Ed ancora, sempre secondo le varie indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, Xiaomi 14 Ultra potrebbe avere una scocca in vetro (vi sono molti prototipi in fase di test). Purtroppo ad oggi non vi sono garanzie che il produttore non finisca poi per propendere per una soluzione un po’ più “conservativa”, riproponendo la medesima scelta già effettuata lo scorso anno per Xiaomi 13 Ultra (che è disponibile in sei colori diversi, tutti con la parte posteriore in pelle e plastica).

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di punta di Xiaomi non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e, ovviamente, la nuova interfaccia HyperOS, lanciata dal colosso cinese insieme alla serie Xiaomi 14.