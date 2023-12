Il termometro integrato in Google Pixel 8 Pro funziona solo per misurare la temperatura superficiale degli oggetti di uso quotidiano ma il colosso di Mountain View ha presentato una richiesta alla FDA per effettuare letture corporee.

In attesa di ottenere la necessaria approvazione, il team di sviluppatori di Google ha iniziato a lavorare all’integrazione dell’app Fitbit con il termometro di Google Pixel 8 Pro.

Una novità in arrivo sull’app Fitbit per gli utenti Google Pixel 8 Pro

Analizzando il codice della versione 4.06.7 dell’app Fitbit lo staff di 9to5Google ha scoperto riferimenti su come “usare il termometro del telefono per misurare la temperatura”, espressione che presumibilmente si riferisce proprio a Google Pixel 8 Pro e che dovrebbe apparire come una nuova carta nella scheda Oggi.

Ecco come viene descritta la funzionalità all’interno dell’applicazione:

Scegli se desideri consentire a Fitbit di salvare e archiviare i dati sulla temperatura corporea sul tuo profilo Fitbit. Dopo aver toccato Salva, il termometro del tuo telefono inizierà a condividere i dati con Fitbit, inclusi questo e tutti i risultati futuri, a meno che tu non interrompa la condivisione.

Sembra che le misurazioni effettuate nell’app Termometro di Pixel verranno sincronizzate e visualizzate automaticamente in Fitbit, il che richiede l’aggiornamento all’accesso all’account Google e gli utenti avranno la possibilità di monitorare la propria temperatura nel tempo con i grafici Fitbit.

Un’altra stringa riguarda un avviso che precisa che la temperatura corporea viene misurata da un termometro e riflette la temperatura all’interno del corpo mentre la variazione della temperatura cutanea è la fluttuazione della temperatura misurata dal polso mentre si dorme.

Oltre all’integrazione della sincronizzazione di Google Pixel 8 Pro, l’app Fitbit consentirà agli utenti anche di registrare manualmente i propri risultati in Fitbit.

Potete scaricare l’app di Fitbit per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

