Motorola si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone con due nuove edizioni speciali dedicate alla colorazione che il brand ha in corso, da oramai due anni, con Pantone. Sono in arrivo, infatti, le versioni con colorazione PANTONE 13-1023 Peach Fuzz del Motorola Razr 40 Ultra e del Motorola Edge 40 Neo. Queste nuove versioni saranno acquistabili anche in Italia.

Motorola presenta le edizioni speciali di Razr 40 Ultra e Edge 40 Neo

Per il secondo anno consecutivo, Motorola realizza alcune versioni speciali dei suoi smartphone proposti con una scocca caratterizzata dal colore nominato Pantone Colour of the Year 2024. Quest’anno, quindi, le nuove serie speciali realizzate da Motorola utilizzeranno il colore PANTONE 13-1023 Peach Fuzz.

Per celebrare questa colorazione, Motorola ha scelto il suo pieghevole Motorola Razr 40 Ultra, dotato di display pieghevole da 6,9 pollici e del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ed anche il più tradizionale Motorola Edge 40 Neo, mid-range con display da 6,55 pollici e SoC MediaTek Dimensity 7030.

Le immagini allegate all’articolo mostrano le due nuove versioni speciali degli smartphone di Motorola, arricchiti dalla colorazione PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Gli smartphone riportano anche il logo Pantone sulla scocca (il Razr, ad esempio riprende il logo sulla cerniera).

Laurie Pressman, Vice President del Pantone Colour Institute, sottolinea: “Il nostro Pantone Color of the Year 2024, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, fonde la vita virtuale e quella reale, rendendolo un colore ideale per i dispositivi digitali. Non vediamo l’ora di vedere come il nostro pubblico utilizzerà le feature di Motorola per far crescere e migliorare le connessioni“.

Motorola ha già confermato l’arrivo in Italia delle nuove versioni PANTONE 13-1023 Peach Fuzz dei suoi smartphone. Le edizioni speciali del Razr 40 Ultra e dell’Edge 40 Neo saranno disponibili nel nostro Paese a partire dal mese di gennaio 2024. Maggiori dettagli in merito all’effettiva distribuzione in Italia di questi modelli arriveranno nel corso delle prossime settimane.

