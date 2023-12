Il Google Store lancia le offerte di Natale e propone sconti sulla gamma Pixel, che comprendono regali con l’acquisto degli smartphone più gettonati e un taglio di prezzo per Pixel Watch 2. Le proposte sono disponibili fino al 25 dicembre 2023: andiamo a scoprirle insieme.

Le offerte di Natale del Google Store sono qui

Le festività natalizie si avvicinano e Google ha deciso di proporre da oggi alcune offerte sulla sua gamma di prodotti. Gli sconti riguardano Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma anche Google Pixel 7a, Google Pixel Watch 2 e le cuffie wireless Google Pixel Buds Pro e Pixel Buds A-Series.

Per quanto concerne gli smartphone, la casa di Mountain View offre la possibilità di acquistare Google Pixel 8 in bundle con le Pixel Buds A-Series a partire da 799 euro (invece di 908 euro), Google Pixel 8 Pro in bundle con le Pixel Buds Pro a partire da 1099 euro (invece di 1328 euro), oppure Google Pixel 7a in bundle con le Pixel Buds A-Series a partire da 509 euro (invece di 618 euro). Si tratta di risparmi di rispettivamente 109 euro, 229 euro e 109 euro in confronto ai prezzi di listino: in sostanza le cuffie vengono regalate con l’acquisto degli smartphone.

Se state cercando un nuovo smartwatch, potreste inoltre considerare lo sconto di 50 euro offerto su Google Pixel Watch 2: quest’ultimo risulta acquistabile fino al 25 dicembre a partire da 349 euro anziché 399 euro. La spedizione standard è gratuita per tutti gli acquisti effettuati. Non è da escludere che nei prossimi giorni possano essere aggiunte ulteriori offerte.

Per scoprire tutte le offerte di Natale del Google Store potete seguire questo link.

