L’analisi dell’APK dell’ultimo aggiornamento rilasciato da Google per l’app Fotocamera Pixel (ex Google Fotocamera) ha fatto emergere informazioni interessanti per il primo pieghevole di Mountain View: nel prossimo futuro, Google Pixel Fold potrebbe guadagnare una nuova modalità Dual Screen da sfruttare proprio in ambito fotografico.

Modalità Dual Screen in arrivo per Google Pixel Fold?

Da qualche anno a questa parte, il team di Google si sta dando da fare per ottimizzare il funzionamento del sistema operativo Android e delle app di Big G sui display più ampi dei tablet Android e degli smartphone pieghevoli; nell’ultimo anno, l’impegno è diventato diretto in entrambi i segmenti di mercato con il lancio di Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet.

Proprio Google Pixel Fold rappresenta un primo tentativo per Google, dopo anni di lavoro svolto gomito a gomito cogli OEM Android, rispetto ai cui pieghevoli — si pensi agli esempi di Samsung Galaxy Z Fold 5 (ecco la nostra recensione) e OnePlus Open —, denota però ancora qualche mancanza in termini di funzioni che ne sfruttino proprio la natura foldable. La funzione oggetto dell’indiscrezione odierna ne è la prova: allo stato attuale, il pieghevole di Google permette di sfruttare entrambi gli schermi contemporaneamente soltanto con la modalità Dual Screen Interpreter di Google Traduttore; presto, però, la situazione potrebbe cambiare: a Mountain View stanno preparando una modalità Dual Screen per la fotocamera.

Gli indizi provengono dall’analisi della Fotocamera Pixel 9.2 — di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi —, la quale contiene alcune stringhe di codice interessanti rispetto alla modalità di cui sopra, identificata col nome in codice “saturn”:

<string name=”saturn_available_desc”>Use the rear screen to show your subject a preview of the image.</string>

<string name=”saturn_title”>Dual Screen</string>

<string name=”saturn_unavailable_desc”>To use dual screen switch to photo and unfold.</string>

Come si legge chiaramente, tale modalità permetterà di utilizzare i due display di Google Pixel Fold contemporaneamente, così da mostrare al soggetto inquadrato l’anteprima dello scatto che il fotografo è in procinto di realizzare. Beninteso, non si tratta di una funzione rivoluzionaria, anzi altri pieghevoli — inclusi i due citati sopra — permettono già da tempo di fare qualcosa di analogo.

Altre stringhe di codice, inoltre, rendono conto di alcune limitazioni che Google dovrebbe imporre alla modalità Dual Screen della fotocamera di Pixel Fold: in primis, la funzione non potrà essere attivata con lo smartphone in risparmio energetico; secondariamente, non la si potrà sfruttare nel caso in cui lo smartphone abbia raggiunto temperature elevate, così da prevenire il rischio di surriscaldamenti.

<string name=”saturn_unavailable_due_to_battery_saver_desc”>To preview Dual Screen, turn off Battery Saver mode</string>

<string name=”saturn_unavailable_due_to_battery_saver_title”>Turn off Battery Saver?</string>

<string name=”saturn_unavailable_due_to_thermal_throttling_desc”>Device too warm for Dual Screen</string>

<string name=”saturn_unavailable_title”>Dual Screen not available</string>.

Allo stato attuale, Google Pixel Fold non è ancora in grado di far funzionare la modalità Dual Screen dedicata alla Fotocamera, ma è comunque pronosticabile un’introduzione in tempi brevi. Anche con l’ultimo APK, aprendo la fotocamera sullo schermo principale, si vede soltanto il tasto per la funzione Rear Camera Selfie; si può presumere che un futuro aggiornamento introdurrà un altro tasto dedicato per passare alla modalità Dual Screen.

