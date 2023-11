Xiaomi ha appena presentato la serie Redmi K70, un trio di smartphone Android interessanti e disponibili in un sacco di varianti, tuttavia Redmi ha annunciato anche un modello Lamborghini.

La collaborazione tra un marchio votato alla convenienza come Redmi e la prestigiosa casa automobilistica italiana può apparire sorprendente, ma in ogni caso il risultato è lo smartphone Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse.

A parte l’inclusione di “automobili” che seppur corretto non fa altro che stonare e allungare ulteriormente il nome del dispositivo, Lamborghini afferma senza pudore che Redmi condivide gli stessi obiettivi, visione e DNA della casa automobilistica italiana, ma chiunque si aspetterebbe che un brand come Lamborghini collaborasse ad esempio con Samsung per restare nell’ambito Android, o almeno con il marchio principale Xiaomi che ultimamente si è evoluto sul segmento premium.

Redmi aveva precedentemente lanciato un’edizione speciale di Redmi K50 in collaborazione con il team Mercedes F1, ma la collaborazione con Lamborghini fa più scalpore.

Caratteristiche di Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse

Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse sfoggia il design aggressivo e sportivo di una supercar, ma di fatto è identico al modello Redmi K70 Pro di punta con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione interna, quindi si tratta di una questione estetica.

Redmi K70 Pro offre specifiche di fascia alta come il chipset Snapdragon 8 Gen 3, una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 120 W e uno schermo QHD+ OLED da 6,67 pollici, oltre a una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP f/1.6 (LYT-800, 1/1,55 pollici, OIS), un teleobiettivo da 50 MP con zoom 2x e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP.

Redmi K70 Pro con 24 GB di RAM e 1 TB di storage è appena stato lanciato in Cina al prezzo di 4.399 yuan (circa 565 euro), tuttavia la società non ha ancora rivelato il prezzo per il modello Lamborghini.

