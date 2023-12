Dopo il widget riguardante il mondo della finanza, introdotto ormai da diversi mesi, Google si prepara a proporne un altro riguardante lo sport: grazie all’analisi dell’APK di App Google per Android, è saltato fuori un nuovo widget che mostra i risultati e le partite in programma delle nostre squadre del cuore. Vediamo come sarà.

App Google si prepara a un nuovo widget per lo sport

Google fa già selezionare gli interessi sportivi, con la possibilità di indicare sport, competizioni e squadre preferite (anche più di una, naturalmente): che siate appassionati di calcio, basket o altri sport, all’interno di App Google (o tra le notifiche) vengono indicati le partite imminenti, i risultati recenti o quelli delle partite in corso. In effetti si sente la mancanza di un bel widget al riguardo, e sembra proprio che la casa di Mountain View stia per rimediare.

Il nuovo widget mostra le squadre seguite e le loro partite in arrivo, in diretta o appena terminate: i match vengono visualizzati accompagnati da data e orario, punteggio e nome del campionato (Serie A, Champions League, Premier League e così via). Ci sono due schermate che possono essere mostrate: una dedicata alle partite delle squadre seguite e una per quelle di tendenza. Un tocco e viene aperta la scheda completa all’interno della ricerca Google. La UI è in linea con il Material You (con tema dinamico), e le dimensioni possono essere modificate a piacimento per meglio adattare il widget alla home page. In alto a destra possiamo vedere il pulsante per eseguire manualmente un refresh.

Al momento il nuovo widget sportivo dell’App Google non sembra essere disponibile per tutti, ma quanto abbiamo visto qui sopra è stato abilitato con la versione beta 14.49.38.29, quindi fare un tentativo non nuoce. In ogni caso, è probabile che lo vedremo espandersi nel corso delle prossime settimane. Per verificare di avere a bordo l’ultima versione di App Google potete seguire il badge qui in basso. Per aderire al programma beta potete invece passare da questo link. Fateci sapere se siete riusciti a provare il nuovo widget.

