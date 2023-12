Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, manca solo un mese e mezzo alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Ci aspettiamo di conseguenza una consistente accelerazione dei rumor al riguardo, e così sembra stia accadendo in queste ore: dopo le indicazioni di ieri sulla RAM, quest’oggi tocca alla S Pen di Galaxy S24 Ultra e a una piccola anticipazione sugli sfondi predefiniti.

La S Pen di Samsung Galaxy S24 Ultra si mostra grazie alle certificazioni

Anche questa volta la S Pen sarà disponibile e compatibile solamente con la versione Ultra, in questo caso costituita da Samsung Galaxy S24 Ultra. Il pennino in versione 2024 è appena passato dalle certificazioni della FCC negli Stati Uniti, rivelando il suo design e il numero di modello (EJ-PS928). L’aspetto non va a stravolgere quello visto lo scorso anno con Galaxy S23 Ultra, ovviamente: abbiamo un design relativamente morbido con una rientranza nella parte superiore e un pulsante.

Naturalmente la S Pen sarà dotata di connettività Bluetooth LE per le gesture, e il posizionamento dell’antenna apposita viene mostrato nell’immagine qui sopra. La colorazione che vediamo qui è grigia (Graphite?), ma visto l’arrivo di versioni anche più vivaci e di altre varianti di Samsung Galaxy S24 Ultra, ci aspettiamo che il pennino cambi di conseguenza. Non è specificata la presenza di una certificazione IP68 contro acqua e polvere, ma la diamo per scontata visto quanto fatto con i modelli precedenti e con la serie Galaxy Tab S9.

Tema simile ai Google Pixel per gli sfondi della serie Samsung Galaxy S24

Restiamo in tema Samsung Galaxy S24 perché il solito Ice universe ha lanciato una piccola anticipazione riguardante gli sfondi predefiniti della nuova serie di flagship. In base a quanto riferito, gli sfondi di Galaxy S24 Ultra (ma immaginiamo che non ci saranno distinzioni con gli altri due modelli) avranno un nuovo stile e un nuovo soggetto, che ricorda un po’ quello di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: le pietre preziose poliedriche. Il noto leaker ha anche rilasciato le seguenti immagini in accompagnamento, per dare un’idea.

Manca poco più di un mese alla presentazione della serie Samsung Galaxy S24, perlomeno secondo le ultime indiscrezioni. Per il modello di punta, i rumor parlano di display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con design praticamente piatto, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (in tutti i mercati, a differenza dei fratelli minori che da noi dovrebbero arrivare con Exynos 2400), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP e teleobiettivo da 50 MP, batteria da 5000 mAh e connettività satellitare.

I nuovi flagship arriveranno davvero il 17 gennaio 2024 con un evento Samsung Unpacked in California? Siamo sicuri che avremo presto ulteriori indicazioni.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: lo Snapdragon 8 Gen 2 cambia davvero tutto