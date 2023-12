Lenovo sta abbracciando il settore della segnaletica digitale e dei chioschi multimediali con Chromebox Micro, che Google definisce “il primo Chromebox compatto per le organizzazioni di tutto il mondo”.

Lenovo Chromebox Micro è definito come un computer e lettore multimediale tascabile, viste le sue dimensioni simile a quelle di uno smartphone (circa 16,26 x 7,87 x 2,03 cm), ma con un peso di circa 453 grammi.

Il dispositivo Chrome OS di Lenovo adotta un design con una struttura in metallo senza ventola ed è animato da un processore Intel Celeron N4500 dual-core abbinato a 8 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Sul fronte della connettività sono presenti due porte USB-C, due USB-A, HDMI, RJ45 e un jack audio, oltre al supporto per doppi display 4K e fori per le viti per il montaggio.

Sul fronte del software Lenovo Chromebox Micro si accoppia con ChromeOS Kiosk e Digital Signage Upgrade per una configurazione e una gestione della flotta più semplici.

Lenovo Chromebox Micro è ideale per i chioschi digitali

La società afferma che il nuovo dispositivo Chrome OS è economico ed efficiente dal punto di vista energetico, fattori che lo rendono il prodotto ideale per la segnaletica digitale e i chioschi digitali, essendo in grado di trasmettere in streaming video 4K, condividere contenuti basati sul Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non a caso Lenovo ha collaborato con Instorescreen per offrire monitor touchscreen inFLEX da 15,6 e 21,5 pollici dotati di un vano posteriore in cui è possibile alloggiare l’unità Chromebox Micro e connetterla con un singolo cavo USB-C per video, alimentazione e dati.

Lenovo Chromebox Micro ha un prezzo di 219 dollari e sarà disponibile nel primo trimestre del 2024. Google afferma che sta collaborando con altri produttori di dispositivi per portare presto sul mercato Chromebox convenienti, compatti e di livello aziendale.

