Threads, la piattaforma creata da Meta per andare a competere direttamente con Twitter, potrebbe approdare nell’Unione europea già nel mese di dicembre 2023, così da capitalizzare al massimo le recenti difficoltà in cui sta incorrendo X di Elon Musk; lo si apprende da un report appena pubblicato dal Wall Street Journal, che non manca di spiegare i motivi alla base di un’attesa tanto lunga e di valutare il potenziale impatto di quest’espansione sul bacino di utenza attualmente attiva su Threads.

Threads in Ue già a dicembre? I tempi sarebbero maturi

I nostri lettori più attenti ricorderanno sicuramente che la piattaforma Threads era stata lanciata ufficialmente lo scorso mese di luglio come una sorta di estensione di Instagram; quella prima fase di lancio, però, non aveva coinvolto il mercato europeo, per la necessità di Meta di uniformarsi a quanto richiesto dal Digital Markets Act dell’Ue; se in un primo momento era stato possibile ovviare all’esclusione iniziale procedendo con l’installazione manuale, pochi giorni più tardi Meta aveva bloccato Threads per gli utenti europei. Ebbene, diversi mesi più tardi — stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, che fa riferimento a persone bene informate — la compagnia di Mark Zuckerberg sarebbe pronta a portare Threads nell’Ue: a quanto si legge, il lancio ufficiale potrebbe avvenire già nel corso del mese di dicembre, dunque appena prima della conclusione del 2023.

Stando a quanto si legge, al fine di raggiungere questo risultato, Meta avrebbe acconsentito ad una condizione tutt’altro che banale richiesta dalle autorità comunitarie: consentire agli utenti dell’Ue di visualizzare i contenuti di Threads anche senza un profilo, laddove di solito le piattaforme social richiedono di effettuare il log in per fruire dei contenuti ivi pubblicati. A convincere l’Ue sarebbe stata anche la recente mossa di Meta, che ha slegato Threads da Facebook e Instagram, offrendo ai propri utenti la possibilità di cancellare il proprio account Threads senza toccare quello Instagram. Tornando alla rivalità con X (ex Twitter), è opportuno ricordare che, a differenza della piattaforma di Musk, Threads consente di modificare i post pubblicati senza dover pagare per questo privilegio.

Il report del WSJ prosegue analizzando gli effetti che l’approdo nell’Ue potrebbero avere sui numeri di Threads: a detta dell’analista indipendente Debra Aho Williamson, Threads, che attualmente — stando ai dati del Q3 2023 di Meta — conta poco meno di 100 milioni di utenti attivi su base mensile, potrebbe guadagnare fino a 40 milioni di nuovi utenti, per una crescita impressionante del 40%. Naturalmente, questi numeri non raccontano tutta la storia: un precedente report sottolineava come Threads avesse perso addirittura la metà degli utenti un mese dopo il lancio; inoltre, la crescita menzionata presuppone un tasso di adozione da parte degli utenti europei analogo a quello degli utenti statunitensi, ma non ci sono garanzie in tal senso.

Threads contro X: Zuckerberg approfitterà delle difficoltà di Musk?

Un lancio europeo di Threads nel mese di dicembre 2023 sarebbe indubbiamente importante anche a livello strategico, in quanto offrirebbe a Meta la ghiottissima occasione di sfruttare le recenti difficoltà di X — causate, tanto per cambiare, da Elon Musk — per accrescere la propria popolarità a discapito del proprio concorrente principale.

In queste settimane vi sarà sicuramente capitato di sentir parlare delle accuse di antisemitismo mosse contro Musk per via di una risposta ad un post pubblicato su X; in seguito alla decisione di tante grandi aziende di sospendere la pubblicità sulla piattaforma, l’imprenditore ha gettato altra benzina sul fuoco inveendo pesantemente contro di loro.

Insomma, Musk ha rivoluzionato X/Twitter, ma le sue scelte e le sue uscite controverse fanno sì che la piattaforma non goda di ottima salute. E ora tutte queste difficoltà potrebbero rappresentare un trampolino di lancio per Threads.

