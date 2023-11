In queste ultime settimane il team di sviluppatori di Instagram è in fermento e tra le tante novità su cui sta lavorando ne troviamo anche alcune dedicate agli utenti che desiderano appositi strumenti per esprimere al meglio la loro creatività.

In particolare, gli sviluppatori hanno annunciato nelle scorse ore di avere implementato una serie di miglioramenti per i reel, le foto dei feed, i caroselli e le storie.

Le novità in arrivo per gli utenti Instagram

Iniziando dai Reel, gli sviluppatori stanno testando la possibilità di ridimensionare, ritagliare e ruotare singole clip, a cui a breve si aggiungeranno le funzionalità Annulla e Ripeti.

Ed ancora, tra le funzioni in fase di test vi è la possibilità di estrarre clip dalla raccolta di Instagram per aggiungere contenuti con audio al proprio Reel.

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori vi sono ulteriori caratteri e stili di testo disponibili in centinaia di lingue, la possibilità di dare maggior risalto ai contorni e un sistema migliore per consigliare agli utenti l’audio giusto per il proprio contenuto.

Il team di Instagram rende noto, inoltre, che sono state studiate delle soluzioni per rendere più semplice la modifica dei Reel (ciò attraverso una visualizzazione semplificata delle bozze salvate) e per consentire agli utenti di creare adesivi personalizzati dalle proprie foto e dai propri video oppure dai contenuti visualizzati sul social network.

Sono in arrivo anche tanti nuovi filtri fotografici e un modo più semplice per cercare gli strumenti necessari durante la modifica.

Infine, il team di Instagram sta anche apportando miglioramenti per aiutare gli utenti a comprendere meglio il rendimento dei Reel pubblicati e nei prossimi mesi i creatori avranno la possibilità di vedere quante persone hanno guardato i loro Reel momento per momento con un grafico interattivo.

