State cercando un nuovo tablet Android di fascia alta e vi siete lasciati sfuggire le offerte del Black Friday, o magari non avete trovato qualcosa di vostro interesse? Niente paura, perché potete dare una possibilità agli sconti a disposizione sul Samsung Shop Online riguardanti Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Vediamo come approfittare di sconti, coupon ed extra sconti nel carrello.

Tutta la serie Samsung Galaxy Tab S9 in super offerta con sconto, coupon ed extra sconto

La serie Samsung Galaxy Tab S9 non è certamente dedicata a chi desidera acquistare un tablet con una piccola spesa, trattandosi di prodotti di fascia alta e premium, ma con gli sconti a disposizione in queste ore potete risparmiare diverse centinaia di euro. Le offerte riguardano in particolare le versioni con connettività Wi-Fi e le configurazioni con 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, proposte agli stessi prezzi di quelle da 128/256 GB: in più potete aggiungere un coupon e un extra sconto del 5% direttamente nel carrello.

Samsung Galaxy Tab S9 è il modello più “piccolo” della gamma: offre display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici di diagonale con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e compatibilità con la S-Pen (esattamente come gli altri). Il comparto fotografico non è la parte più importante di questo tipo di dispositivi, ma a bordo troviamo comunque una fotocamera posteriore grandangolare da 13 MP e una anteriore ultra-grandangolare da 12 MP. La batteria è da 8400 mAh, con ricarica rapida cablata da 45 W.

Samsung Galaxy Tab S9+ aumenta di dimensioni con un display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici di diagonale con risoluzione 2800 x 1752 (sempre con refresh rate fino a 120 Hz e S Pen). A livello fotografico dispone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e ultra-grandangolare da 8 MP, e di una fotocamera anteriore da 12 MP (sempre ultra-grandangolare). La batteria sale a 10.090 mAh, ancora una volta con ricarica rapida da 45 W.

Il modello di punta è Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, che mette a disposizione uno schermo Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6 pollici di diagonale con risoluzione 2960 x 1939. La doppia fotocamera posteriore è la stessa del modello Plus, ma si aggiunge una doppia fotocamera anteriore da 12 + 12 MP. Per forza di cose aumenta anche la capacità della batteria, che sale a 11.200 mAh (sempre con ricarica cablata da 45 W).

Tutti e tre i modelli condividono il cuore, costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Oltre alla connettività 5G e 4G offerta solo dalle apposite varianti, abbiamo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS e porta USB Type-C. Presenti anche quattro speaker e la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Per le specifiche tecniche complete potete seguire i link qui sotto:

Samsung Galaxy Tab S9 è stato lanciato al prezzo consigliato di 929 euro (Wi-Fi 8-128 GB) e 1049 euro (Wi-Fi 12-256 GB), ma grazie alla promozione del Samsung Shop Online potete acquistare la seconda versione al prezzo della prima. In più potete sfruttare il coupon GALAXY4U e l’extra sconto del 5% direttamente nel carrello (con login con account Samsung) per acquistarlo a 706,40 euro, spedizione compresa.

Discorso simile per Samsung Galaxy Tab S9+, lanciato al prezzo consigliato di 1149 euro (Wi-Fi 12-256 GB) e 1269 euro (Wi-Fi 12-512 GB): potete portarvi a casa la seconda versione allo stesso prezzo della prima e aggiungervi il coupon GALAXY4U e l’extra sconto del 5% con account Samsung per arrivare a 873,24 euro.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha debuttato a 1369 euro (Wi-Fi 12-256 GB) e 1489 euro (Wi-Fi 12-512 GB). Attualmente la seconda è disponibile al prezzo della prima, ma potete aggiungere anche qui il coupon GALAXY4U e l’extra sconto del 5% con account Samsung per acquistarlo a 1040,44 euro. Insomma, parliamo di sconti che arrivano anche fino a 450 euro rispetto ai prezzi di listino.

Se siete interessati, potete acquistare i tablet Samsung in offerta ai link qui in basso:

