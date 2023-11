Un paio di mesi, questo a grandi linee è il tempo che ci separa dalla presentazione ufficiale dei prossimi Samsung Galaxy S24, dispositivi che nel corso degli ultimi mesi sono stati protagonisti di innumerevoli indiscrezioni. Oggi ci concentriamo sul fratello maggiore della famiglia, Samsung Galaxy S24 Ultra è probabilmente il più chiacchierato della gamma, tanto che abbiamo già intravisto diverse informazioni su di lui e sulle sue presunte caratteristiche tecniche.

Finora però, non abbiamo ancora visto immagini ufficiali dello smartphone in questione, trapeleranno quasi certamente dei render stampa a ridosso dell’evento di presentazione, ma per adesso ci siamo accontentati di alcuni render. Oggi però diamo uno sguardo a delle presunte immagini dal vivo di Galaxy S24 Ultra.

Ecco le prime, presunte immagini dal vivo di Samsung Galaxy S24 Ultra

Come anticipato in apertura, abbiamo già un’idea di massima di come sarà il futuro smartphone di punta del colosso coreano, abbiamo visto infatti come anche per la futura generazione l’azienda abbia deciso di mantenere un design abbastanza conservativo, nonché in linea con quello utilizzato per le due precedenti generazioni.

Nelle ultime ore sono stati condivisi su X (ex Twitter) alcuni scatti raffiguranti il presunto Galaxy S24 Ultra, immagini che potete vedere nella galleria qui sotto.

Come potete notare dalle immagini, le differenze rispetto agli smartphone delle precedenti generazioni sono quasi invisibili, almeno ad una prima e fugace occhiata; in realtà aguzzando meglio la vista si può notare come il display sia quasi piatto, probabilmente dotato di una curvatura 2,5D e dunque molto meno curvo rispetto a Galaxy S23 Ultra e Galaxy S22 Ultra.

Un’altra piccola differenza la possiamo notare guardando il frame laterale dello smartphone, anche i dispositivi appena menzionati avevano cornici squadrate ma qui sembra che Samsung abbia dato maggior risalto agli spigoli vivi, tanto che il vetro posteriore sembra inserito nel telaio protettivo.

La prima immagine della galleria ci mostra anche la S Pen che fuoriesce leggermente dalla scocca, questo non sarà ovviamente il suo aspetto una volta ufficializzato il dispositivo, la sporgenza è probabilmente dovuta al fatto che si tratta di un’unità di pre-produzione e dunque non ancora adeguatamente rifinita in alcuni particolari.

Nonostante le immagini condivise confermino buona parte dei rumor trapelati in precedenza, almeno dal punto di vista estetico, non ci sono informazioni chiare circa la provenienza degli scatti; il dispositivo ritratto potrebbe essere un’unità di pre produzione, un prototipo, oppure un falso creato ad arte, difficile dirlo per il momento. Non ci resta che attendere, con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale trapeleranno quasi certamente ulteriori scatti che ritraggono Samsung Galaxy S24 Ultra.

