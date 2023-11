Google ha aperto all’inizio del mese le votazioni Users’ Choise Awards 2023 per far scegliere agli utenti le migliori app dell’anno. Visto che l’anno sta volgendo al termine, Big G ha pubblicato quest’oggi la lista delle migliori app e dei migliori giochi selezionati da lei e dagli utenti. Pronti per andare a scoprire tutto?

Google svela le migliori app del 2023

Mancano poche settimane al termine del 2023 ed è dunque arrivato il momento del Best of di quest’anno per quanto riguarda le applicazioni e i giochi del Google Play Store. La casa di Mountain View ha anche aggiunto diverse nuove categorie di premi, che riguardano le app con intelligenza artificiale, i migliori giochi Google Play per PC e le migliori app multi-dispositivo.

Come miglior applicazione 2023 è stata eletta Imprint: Learn Visually, che utilizza la narrazione visiva per aiutare a comprendere alcuni argomenti importanti legati a finanza, affari, scienza, tecnologia e non solo. Il miglior gioco 2023 è invece Honkai: Star Rail, un titolo sci-fi RPG fantasy spaziale. Nella categoria migliore applicazione multi-dispositivo ha avuto la meglio Spotify, un’app che tutti conoscono molto bene, mentre lato giochi, sempre in questo ramo, ha vinto OUTERPLANE – Strategy Anime. Il premio Users’ Choise Award per le app se lo è aggiudicato ChatGPT, la nota app di OpenAI, mentre lato giochi è toccato a MONOPOLY GO!.

Ecco la lista delle migliori app del 2023 per quanto riguarda gli altri premi:

Migliore app per il divertimento: Bumble For Friends: Meet IRL menzione d’onore: Reelsy Reel Maker Video Editor

Bumble For Friends: Meet IRL Migliore app per la crescita personale : Voidpet Garden: Mental Health menzione d’onore: Imprint: Learn Visually

: Voidpet Garden: Mental Health Migliore app Everyday Essential : Artifact: Feed Your Curiosity menzione d’onore: ReciMe: Easy & Tasty Recipes

: Artifact: Feed Your Curiosity Miglior gemma nascosta: Aware: Mindfulness & Wellbeing menzione d’onore: Stippl: Explore, Plan & Share

Aware: Mindfulness & Wellbeing Migliore app con IA : Character AI: AI-Powered Chat menzione d’onore: ChatGPT

: Character AI: AI-Powered Chat Migliore app per famiglie : Paw Patrol Academy menzione d’onore: LEGO DUPLO DISNEY

: Paw Patrol Academy Migliore app per la sostenibilità : AWorld in support of ActNow

: AWorld in support of ActNow Migliore app per smartwatch : WhatsApp Messenger menzione d’onore: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment

: WhatsApp Messenger Migliore app per tablet : Concepts: Sketch, Note, Draw menzione d’onore: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks

: Concepts: Sketch, Note, Draw Migliore app per Chromebook : FlipaClip: Create 2D Animation menzione d’onore: Evernote – Note Organizer, Wideo

: FlipaClip: Create 2D Animation Migliore app per Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies menzione d’onore: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV

Max: Stream HBO, TV, & Movies Migliore app per auto : Amazon Prime Video menzione d’onore: Beach Buggy Racing, Spotify

: Amazon Prime Video

Questa invece la lista dei migliori giochi del 2023 nelle varie categorie:

Miglior gioco multiplayer : Farlight 84 menzione d’onore: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn

: Farlight 84 Miglior gioco Pick Up & Play : MONOPOLY GO! menzione d’onore: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die

: MONOPOLY GO! Miglior gioco indie : Vampire Survivors menzione d’onore: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom

: Vampire Survivors Miglior storia : Honkai: Star Rail menzione d’onore: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG

: Honkai: Star Rail Miglior gioco Ongoing : Stumble Guys menzione d’onore: Clash of Clans, EA SPORTS FCTM Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match

: Stumble Guys Miglior gioco per la sostenibilità : Pokémon Sleep menzione d’onore: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant

: Pokémon Sleep Miglior gioco sul Play Pass : Magic Rampage menzione d’onore: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Amongst Us

: Magic Rampage Miglior gioco per tablet : Honkai: Star Rail menzione d’onore: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS

: Honkai: Star Rail Migliori gioco per Chromebook : Minecra

: Minecra Miglior gioco Google Play Giochi per PC: Arknights

Potete consultare le pagine relative ai vari premi 2023 del Google Play Store a questo link (app) e a quest’altro (giochi). Siete d’accordo con le scelte fatte da Google e dagli altri utenti, o avreste preferito vincessero altre app e altri giochi?

