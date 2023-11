Le offerte del Cyber Monday sono arrivate anche da Unieuro con un importante 22% di extra sconto su migliaia di prodotti da almeno 199 euro: andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona l’iniziativa, valida solo per poche ore.

Arriva il Cyber Monday di Unieuro: extra sconto del 22% su smartphone e prodotti tech

Unieuro lancia gli sconti del Cyber Monday e propone un extra sconto del 22% su tantissimi prodotti da almeno 199 euro, valido solo per oggi 27 novembre 2023. I ribassi vengono effettuati direttamente nel carrello e risultano disponibili solo con consegna a domicilio (niente ritiro in negozio). Naturalmente la catena ha deciso di fare qualche esclusione eccellente, ma siamo sicuri che stiate già intuendo la maggior parte delle limitazioni.

Proprio così, tanto per cambiare a essere esclusi sono le console da gioco (PS5, Xbox Series X e non solo), diversi prodotti Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac) e gli altri prodotti speciali con promozioni già in corso. In aggiunta vengono esclusi prodotti specifici come la scopa Dyson V15DETECTSUBMAR, la TV LG 55C34, DeLonghi RIVELIA e i prodotti Smeg della linea 50’s style. Per essere sicuri basta aggiungere quanto desiderato al carrello e verificare che venga tolto il 22%.

Tutto questo significa che Unieuro propone sconti generosi su tantissimi modelli di smartphone Android, tablet Android, smartwatch e altri dispositivi tech. Non possiamo ovviamente farvi un elenco completo, ma qui in basso potete trovare una nostra selezione dei prodotti più interessanti che potete trovare sul sito con extra sconto del 22% (i prezzi indicati sono già stati ribassati). Purtroppo al momento diversi prodotti proposti sul sito risultano non disponibili, ma non è da escludere che possano spuntare nuove scorte nelle prossime ore.

Offerte smartphone Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Altre offerte Unieuro

Come detto, quella qui sopra è solo una selezione di prodotti con extra sconto del 22%. Per approfittare della nuova iniziativa Unieuro dedicata al Cyber Monday e consultare l’elenco completo dei prodotti aderenti potete seguire il link in fondo. Per altre proposte di questo periodo del Cyber Monday potete consultare i nostri articoli qui in basso dedicati alle varie categorie di prodotti. Per non perdervi le offerte migliori durante tutto l’anno, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

