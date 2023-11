Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy Tab S8 e Nothing Phone (1): i team di sviluppatori di questi due produttori, infatti, nelle scorse ore hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per tali device.

Samsung Galaxy Tab S8 riceve Android 14 e One UI 6

Iniziando da Samsung, il colosso coreano ha rilasciato la versione stabile di One UI 6 basata su Android 14 per i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8, che si aggiungono così all’elenco dei device che hanno già ricevuto questo aggiornamento.

L’update, segnalato già in diversi Paesi europei, porta il firmware di questi tablet alle seguenti versioni:

Galaxy Tab S8 – X706BXXU5CWK7

Galaxy Tab S8+ – X806BXXU5CWK7

Galaxy Tab S8 Ultra – X906BXXU5CWK7

Con l’aggiornamento in questione vengono implementate anche le patch di sicurezza Android di novembre 2023.

Non appena l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti con una notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli update.

Piccolo aggiornamento per Nothing Phone (1)

A distanza di circa un mese e mezzo dal rilascio di Nothing OS 2.0.4, per Nothing Phone (1) è arrivato il momento di ricevere un nuovo aggiornamento.

La nuova versione software è Nothing OS 2.0.5 e porta con sé alcuni miglioramenti per quanto riguarda la stabilità del sistema, la risoluzione di piccoli bug, il miglioramento della sincronizzazione tra i volumi di smartphone e cuffie, le patch di sicurezza e una migliore visualizzazione dell’icona VoWiFi.

Questo è il changelog pubblicato sul forum ufficiale:

Improved synchronisation between phone and headphone volumes

Optimised display of the VoWiFi icon in the status bar

Updated security patch for overall protection

Addressed several system stability issues to provide a smoother user experience

L’aggiornamento “pesa” 66,76 MB ed è già in fase di rilascio ma potrebbe essere necessario avere pazienza per qualche giorno prima che arggiunga effettivamente tutti gli utenti.