Samsung prosegue con la distribuzione della One UI 6 basata su Android 14 per i suoi smartphone Android: stavolta parliamo di Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G e Samsung Galaxy M53, che si stanno aggiornando in queste ore. Vediamo le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 14 per Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy M53

Il rollout della One UI 6 e di Android 14 per Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G è iniziato in questi giorni, ma a quanto pare in modo abbastanza lento (e a partire dagli Stati Uniti per il primo). In queste ore sono in arrivo in alcuni Paesi europei i firmware A546BXXU5BWK4 e A346BXXU4BWK2, che richiedono un download consistente e portano tante novità. Discorso simile per Samsung Galaxy M53, che a partire dalla Russia accoglie il firmware M536BXXU4DWK2.

Le novità della One UI 6 con Android 14 sono parecchie e toccano diversi aspetti del sistema, dall’interfaccia all’efficienza energetica, dalla personalizzazione a sicurezza e privacy. I principali cambiamenti citati da Samsung sono comunque i seguenti:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy M53

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G o Galaxy M53 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora: vedrete che la One UI 6 arriverà presto anche nelle vostre mani.

