Per semplificare le procedure tra operatori di telecomunicazioni e utenti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha annunciato che saranno utilizzabili anche il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns) per l’identificazione del soggetto richiedente.

L’autorità definisce questi sistemi di identità digitale come efficaci alternative all’acquisizione video o fotografica dei documenti nell’ambito delle procedure di attivazione o cambio delle SIM, inclusa la portabilità del numero (MNP).

L’AGCOM consente l’utilizzo di SPID, CIE e CNS per l’attivazione delle SIM

L’AGCOM fa sapere che dal momento che tali strumenti garantiscono la validazione di tutte le informazioni inerenti all’identificazione digitale del soggetto richiedente, si configurano come un’efficace alternativa all’acquisizione video/fotografica dei relativi documenti (carta d’identità e codice fiscale) da parte degli operatori.

In una nota nel comunicato stampa l’autorità specifica che gli operatori saranno tenuti ad aggiornare in tal senso l’Accordo quadro per l’applicazione delle norme riguardanti la MNP del 9 Maggio 2022.

