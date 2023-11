Gli appassionati di tecnologia sanno bene che quello di novembre è un mese molto particolare per gli acquisti online, in quanto le principali piattaforme, come ad esempio Amazon o eBay, lanciano varie promozioni legate al Black Friday o al Cyber Monday anche se alla fine i giorni in cui è possibile usufruire di iniziative vantaggiose e sconti sono molti di più.

A partire dal 17 novembre, infatti, sono iniziate le offerte dedicate a chi vuole sfruttare il periodo del Black Friday per acquistare uno o più prodotti o fare qualche regalo e man mano che ci si avvicina alla fine del mese le promozioni diventano sempre più numerose e vantaggiose.

Amazon vi protegge da acquisti non troppo convenienti

Ma gli utenti più esperti sanno anche che bisogna fare attenzione alle offerte che si desidera sfruttare, in quanto qualche volta può capitare di imbattersi in una sorta di “tranello”, ossia un prezzo che sembra vantaggioso ma che, in realtà, è stato “gonfiato” proprio in vista del Black Friday, in modo da rendere lo sconto applicato praticamente solo apparente. Ed è qui che entra in gioco Amazon con un’interessante iniziativa, dedicata proprio a chi non vuole avere brutte sorprese.

Se acquisti un prodotto con il badge Offerta Black Friday venduto da Amazon dal 17-27 Novembre e il prezzo scende ulteriormente prima delle 23:59 CET del 4 dicembre, ti rimborseremo automaticamente la differenza! Ti invieremo un’e-mail quando elaboreremo il rimborso.

Tutti coloro che effettueranno acquisti di prodotti sulla popolare piattaforma e-commerce con il badge Offerta Black Friday e venduti da Amazon tra il 17 e il 27 novembre potranno beneficiare di una protezione: se il prezzo di ciò che è stato acquistato dovesse ridursi ulteriormente entro le ore 23:59 del 4 dicembre 2023, infatti, il colosso statunitense rimborserà in modo automatico la differenza rispetto a quanto è stato pagato. Gli utenti saranno avvisati dal team del colosso dell’e-commerce del rimborso effettuato attraverso un’email. Per vedere questo messaggio vista basta fare il login all’account su Amazon.it, cliccare “Il mio account” e quindi “Contattaci”.

