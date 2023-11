Il team di Google ha deciso di interrompere il supporto alle riviste digitali per il servizio Google News, che dal prossimo mese perderà così questo tipo di contenuto.

Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso di Mountain View sul sito ufficiale, facendo presente che il supporto verrà interrotto il 18 dicembre 2023.

Prima di proseguire, ricordiamo che Google News è un aggregatore di notizie personalizzate, studiato per organizzare i contenuti e mostrare quelli preferiti, offrendo una sorta di rassegna stampa su misura (con notizie locali, nazionali e internazionali), il tutto con la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo.

Google News perde il supporto alle riviste digitali

Il team di Google precisa che, in virtù di tale novità, coloro che in precedenza hanno acquistato delle riviste digitali o hanno effettuato appositi abbonamenti dal 18 dicembre non avranno più accesso a questi contenuti dalle app Google News o dal sito ufficiale.

Al fine di continuare ad accedere ai contenuti della rivista acquistati in precedenza Google offre agli utenti la possibilità di esportare e salvare ogni numero acquistato anche se, in alcuni casi, le riviste acquistate contengono elementi interattivi che non possono essere scaricati e salvati per accessi futuri e per tali contenuti verrà offerto un rimborso.

Il colosso statunitense precisa che gli utenti interessati da questa modifica riceveranno un’email con oggetto “Un aggiornamento al supporto per le riviste di Google News”, che conterrà un link alla pagina di download e/o un collegamento univoco al modulo di richiesta di rimborso.

Infine, il team di Google News ricorda che gli utenti avranno la possibilità di esportare le loro riviste e/o inviare il modulo per richiedere il rimborso fino al 18 dicembre 2023.

Potete scaricare l’applicazione di Google News per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

