Molti dispositivi Android utilizzano Google Foto come app Galleria predefinita, il servizio offerto dal colosso di Mountain View vanta innumerevoli funzioni per gestire e modificare i propri scatti. L’azienda investe tempo e risorse nel miglioramento dell’app in questione, dotandola ciclicamente di nuove funzionalità; di recente per esempio abbiamo visto come Google abbia intenzione di riprogettare la sezione dedicata ai Documenti e introdurre l’archiviazione automatica, così come abbiamo visto l’introduzione della funzionalità “Photo Stack” e la nuova funzione Promemoria.

Sembra che ora Google abbia deciso di snellire la procedura per effettuare modifiche alle proprie foto con un solo tocco, scopriamo insieme la novità introdotta.

Le modifiche preimpostate diventano più accessibili in Google Foto

Conosciamo tutti molto bene gli strumenti integrati in Google Foto il cui scopo è quello di permetterci di apportare modifiche alle nostre immagini, ci sono funzioni che consentono la correzione del colore, il raddrizzamento, la rotazione, il ritaglio e molto altro, per non parlare di tutte le funzionalità legate all’intelligenza artificiale e al machine learning, come Gomma Magica e Photo Unblur tanto per citarne due.

Quando apriamo Google Foto e clicchiamo su un nostro scatto, abbiamo la possibilità di apportare diversi cambiamenti grazie all’apposita voce Modifica (nel menù in basso), qui possiamo operare tutta una serie di modifiche manuali oppure affidarci a Google grazie ad una serie di set preimpostati che faranno tutto il lavoro per noi, come Dinamico, Freddo, Caldo e Migliora.

Queste funzionalità sono come detto “nascoste” sotto la voce Modifica, ma pare che Google stia testando un nuovo posizionamento per queste opzioni nel foglio inferiore che ospita la funzione Top Shot, dati EXIF, tag di posizione e altre opzioni per condividere l’immagine o impostarla come sfondo del dispositivo.

Come potete notare dagli screenshot poco sopra, aprendo un’immagine e scorrendo verso l’alto, viene visualizzato questo foglio inferiore con le nuove anteprime per le modifiche preimpostate con un tocco come Ritratto, Dinamico, Esplosione colore e Migliora. Il nuovo posizionamento delle modifiche preimpostate si premura di risparmiare qualche click all’utente che vuole modificare le proprie foto senza perdere troppo tempo, affidandosi agli strumenti automatici forniti da Google Foto.

Dalle immagini nella galleria potete al contempo notare come, per il momento, le miniature delle preimpostazioni non mostrino l’immagine selezionata sebbene sembrino riconoscere a grandi linee il contenuto delle foto; le miniature infatti mostrano delle persone se nello scatto sono ritratte persone, mentre per qualsiasi altro soggetto viene utilizzato un paesaggio naturale con colline verdi e cielo blu (nel nostro caso la prima immagine ritrae infatti un camino acceso).

Allo stesso tempo, in base al contenuto dell’immagine, vengono proposte modifiche differenti: verranno visualizzati Ritratto, Dinamico, Esplosione di colore e Migliora per gli scatti con persone al loro interno e Dinamico, Migliora, Freddo e Caldo per i paesaggi, anche se potrebbero esserci ulteriori variazioni a seconda del soggetto della foto.

Il nuovo posizionamento delle modifiche preimpostate in Google Foto dunque, altro non fa che permettere all’utente di risparmiare un po’ di tempo evitandogli un paio di click, toccando una delle modifiche suggerite nel foglio inferiore infatti si apre l’interfaccia utente di modifica dell’app, dove è comunque necessario toccare Salva per apportare le modifiche. La novità sembra essere in fase di distribuzione per la maggior parte degli utenti, potrebbe dunque essere necessario ancora qualche giorno prima che possiate visualizzarla.

