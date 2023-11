Gboard, la tastiera predefinita degli smartphone Made by Google e di molti altri smartphone del panorama Android, disponibile e apprezzatissima anche su iOS, Google Drive, uno dei servizi targati Google più utilizzati dagli utenti su qualsiasi piattaforma, e Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e, più in generale, progettata per essere la raccolta perfetta per tutti gli smartphone grazie a molti strumenti interessanti, stanno ricevendo alcune novità.

Per le prime due, le novità sono già in rollout, tra canale stabile e canale beta. Per la terza, invece, emerge una novità “nascosta” in via di sviluppo, mentre sembra partire il rollout di una funzionalità scoperta nelle ultime settimane ma, finora, rimasta anch’essa nascosta. Scopriamo tutti i dettagli.

Gboard migliora in modalità landscape

All’inizio del mese era emerso che la Gboard nascondesse al proprio interno un’interessante funzionalità per la scansione del testo. Oggi, invece, vi parliamo di una funzionalità già in rollout per tutti gli utenti Android che eseguono la versione beta dell’app.

La novità in questione si manifesta quando l’utente ruota lo smartphone in posizione orizzontale (modalità landscape): fino a ora, in automatico, la tastiera veniva visualizzata su tutta la larghezza dello schermo, andando a occupare gran parte dello spazio.

La Gboard, in modalità landscape, viene automaticamente visualizzata in modalità floating (flottante), come potete vedere dall’immagine sottostante: è possibile trascinare la tastiera in qualsiasi punto dello schermo e regolarne le dimensioni tramite trascinamento a partire da uno dei quattro angoli. Ritornando con lo smartphone in verticale, automaticamente la tastiera torna al layout originale.

Questa novità è attualmente disponibile per tutti gli utenti che eseguono Gboard (beta) nella versione 13.6.06.574113912 (o successive) mentre non è ancora disponibile per gli utenti che eseguono la versione stabile dell’app: per tutti, il rilascio, potrebbe comunque essere imminente.

Come scaricare o aggiornare la Gboard

Per scaricare o aggiornare la Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

Google Drive sta ricevendo due novità

Tramite un paio di post sul blog Workspace Updates, Google ha annunciato alcune novità che riguardano il client Web e il client mobile di Google Drive.

Sul client Web possibile filtrare i file per “collaboratore”

Il client Web di Google Drive guadagna un nuovo filtro per visualizzare esclusivamente file e cartelle che sono stati condivisi con/da persone o gruppi specifici. Accedendo al proprio client Google Drive, l’utente potrà selezionare la voce “Persone” in alto e, da là, cercare una persona o un gruppo specifico per visualizzare l’elenco filtrato di file e cartelle.

Per gli account Workspace configurati su “rilascio rapido”, la funzionalità è in rollout graduale a partire dal 9 novembre 2023; per gli account Workspace configurati su “rilascio programmato”, il rollout partirà dal 5 dicembre 2023. Secondo Google potrebbero volerci anche 15 giorni, a partire dalle date indicate, per la piena diffusione.

Piccole modifiche alla schermata iniziale dell’app

L’app per Android e iOS di Google Drive sta ricevendo una schermata iniziale profondamente rinnovata: le modifiche investono entrambe le schede:

La scheda “Suggerimenti” ora mostra un numero maggiore di file consigliati.

La scheda “Attività”, che sostituisce la vecchia scheda “Notifiche”, riporta gli elementi che richiedono l’attenzione dell’utente.

Sugli smartphone Android, l’implementazione della funzionalità è già iniziata il 6 novembre 2023; sugli smartphone iOS, l’implementazione della funzionalità è già iniziata il 10 novembre 2023. La piena diffusione di questa funzionalità, disponibile per tutti gli utenti (sia Workspace che con account personale), dovrebbe avvenire nell’arco di 15 giorni.

Come scaricare o aggiornare Google Drive

Per scaricare o aggiornare Google Drive su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.

Per scaricare o aggiornare Google Drive su un iPhone, dovrete invece rivolgervi all’App Store, con la pagina dedicata all’app è raggiungibile tramite questo link: a questo punto, basterà effettuare un tap su “Ottieni” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Google Foto si prepara ad accogliere due novità

Arriviamo adesso a Google Foto, applicazione che nasconde al suo interno un gran numero di funzionalità in via di sviluppo. Negli ultimi giorni sono emerse alcune novità in arrivo per il Magic Editor, momentaneamente esclusivo dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, mentre adesso è il turno di altre funzionalità, una delle quali è già stata più volte da noi discussa.

Sembra partito il rollout della funzionalità “Photo Stack”

Già da qualche settimana è salita alla ribalta Photo Stack, una funzionalità di Google Foto che si occupa di raggruppare in stack (ovvero “impilare”) foto simili che sono state scattate insieme, andando a fare ordine all’interno della galleria multimediale dei vari doppioni o delle foto scattate di seguito per poi scegliere lo scatto migliore.

Dopo averne conosciuto i dettagli e averne avuto un primo assaggio, sembra ora che la funzionalità stia iniziando a diffondersi, come segnalato dall’utente @alexandriaofwar su Reddit. Nell’immagine sottostante, potete apprezzare la schermata di “benvenuto” della funzionalità, che chiede all’utente se voglia attivarla o meno. È possibile che il rilascio globale sia correlato alla versione 6.61 dell’app.

Presto Google Foto suggerirà l’aggiunta di promemoria al calendario

Il solito insider @AssembleDebug, tramite un post sul blog TheSpAndroid, ha portato alla luce una nuova funzionalità di Google Foto, attualmente nascosta dietro un flag sperimentale per sviluppatori.

La funzionalità in questione si chiama Promemoria e sfrutta l’autorizzazione di accesso al calendario per consentire agli utenti di aggiungere promemoria direttamente dalla galleria fotografica: più nello specifico, il “chip” per aggiungere un promemoria si manifesta nelle fotografie che contengono testo e date; effettuando un tap su “Imposta promemoria”, comparirà dal basso una scheda che offre campi come “Descrizione”, account del calendario su quale salvare il promemoria, il selettore della data e un campo per aggiungere note.

Di seguito potete guardare un video che mostra un assaggio della funzionalità che, a detta del leaker, è pienamente funzionante ma nascosta (quindi non disponibile per tutti) nella versione 6.61 dell’app Google Foto.

Come scaricare o aggiornare Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

