L’11 novembre 2023 è il Single’s Day, una festa orientale chiamata Guanggun Jie molto popolare tra i giovani cinesi, che consiste nel celebrare l’orgoglio di essere single. Negli anni questo giorno è diventato un appuntamento importante per dare il via al periodo delle offerte di novembre che arriverà al culmine durante il Black Friday e il Cyber Monday (che vi ricordiamo essere il 24 e il 27 novembre 2023).

Dopo MediaWorld è stato il turno di Unieuro che si è lanciata con uno sconto del 22% su quasi tutto il catalogo, principali esclusi sono i prodotti Apple ma trovate la lista a fine articolo. L’offerta non è cumulabile con altre offerte o promozioni già attive sul sito come ad esempio il volantino, tuttavia le occasioni non mancano, ecco le offerte più allettanti che abbiamo scovato.

Aggiornamento: Unieuro ha deciso di prolungare l’iniziativa promozionale anche al 12 novembre.

Le super offerte Unieuro per 11 e 12 novembre 2023

La lista delle offerte non è ovviamente esaustiva, molte altre sono presenti e vi basta cercare i prodotti di vostro interesse nella pagina dedicata su Unieuro.it.

Ecco i prodotti esclusi: volantino, speciali, altre promozioni in corso, console da gioco, software da gioco, i controller Sony PS5 Dualsense, iPhone, Airpods, Apple Watch, MacBook, iMac, MacMini, iPad, scopa ricaricabile Dyson V15 e prodotti Sme linea 50s style.