La promozione è davvero allettante perché le esclusioni sono pochissime e riguardano solo i soliti prodotti tenuti fuori da MediaWorld in queste occasioni. La nota catena di elettronica MediaWorld ha iniziato con qualche ora di anticipo il suo Single’s Day, giornata che si celebra ogni anno l’11 novembre e che, in un modo o nell’altro, avvia la stagione degli acquisti che verrà seguita poi dal Black Friday e dal Cyber Monday verso la fine del mese.

Il Single’s day di MediaWorld è speciale: -11% su tutti i prodotti nel catalogo fatta esclusione di quelli già in promozione grazie ad altre attività come il Black Friday, Sempre connessi, La casa per me, La cucina dei tuoi sogni e via dicendo. Come dicevamo però le esclusioni sono poche per quanto ci riguarda e la possibilità di fare ottimi acquisti è molto elevata; i prodotti esclusi sono quelli dettagliati da MediaWorld e che trovate qua sotto:

In Negozio, Sito e APP: • BLACK FRIDAY

• SEMPRE CONNESSI

• LA CASA PER ME

• LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

• CHROMEBOOK DAYS

• LA PROMOZIONE ROTTAMAZIONE HOOVER (codici 180280, 204305, 191986, 126692)

• Apple iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max;

• DYSON V15s DETECT SUBMARINE scopa elettrica senza filo codice 193192;

• Tutte le console e Playstation VR2 e Playstation VR;

• Tutti i nuovi Mac ed iMac in allegato;

• Tutti i prodotti del marchio Miele;

• Tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio SMEG linea FAB in allegato;

• I Pre Assemblati codici: 177237 – 177241 – 177242 – 177243 (Own Brand Gamer);

• Tutti i componenti PC (si precisa che Hard Disk ed SSD interni partecipano alla promozione);

• Tutte le parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione (Articoli esclusi in negozio);

• Tutti i prodotti che riportano il badge “ANCHE IN VENDITA ABBINATA”

• Le Entertainment card;

• I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld. Sul Sito e APP:

• Tutti i prodotti inseriti nella promo Solo per oggi;

• Tutti i prodotti inseriti nella promo Solo per il Weekend;

• Tutti i prodotti che riportano il badge “ANCHE IN VENDITA ABBINATA”

• Tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/).

Significa quindi che tra i prodotti di interesse e scontati dell’11% ci sono smartphone, tablet, cuffie e smartwatch, per cui non mancano affatto; il lato negativo della promozione è che per poterne trarre vantaggio è necessario essere in possesso della carta MediaWorld Club, altrimenti il costo del prodotto non verrà scontato una volta aggiunto al carrello. Detto ciò, basta farne richiesta direttamente sul sito e in pochi attimi potrete iniziare ad approfittare degli sconti della promo.

