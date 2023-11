Secondo un recente studio condotto da USwitch, Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone più utilizzato per giocare in mobilità. Sorprendentemente, nella top ten non c’è un solo smartphone da gaming come ASUS ROG Phone 7 Ultimate o quelli di marchi come RedMagic, nonostante offrano funzionalità di gioco progettate appositamente per i giocatori mobili.

La classifica dei primi 10 dispositivi è popolata quasi interamente da smartphone Samsung, cosa che non sorprende data la loro popolarità, e nelle posizioni più alte ci sono i top di gamma del colosso sudcoreano, mentre Apple si deve accontentare del sesto posto con la sua ultima ammiraglia iPhone 15 Pro Max.

Samsung sarebbe la scelta preferita per i giocatori mobili?

La completa assenza di smartphone da gioco nella top ten lascia spazio a dei dubbi sull’effettiva accuratezza dello studio.

USwitch afferma di aver individuato gli smartphone più popolari nel Regno Unito utilizzando un servizio chiamato CompareDial e successivamente ha esaminato le specifiche di ciascun dispositivo, quindi ha assegnato a ognuno un punteggio e infine ha preso questi punteggi e ha assegnato a ogni dispositivo una media per determinare la classifica.

Anche se quelli indicati potrebbero effettivamente essere gli smartphone più popolari nel Regno Unito in base agli acquisti, non significa che vengano utilizzati per i giochi. Inoltre un rapporto di Sensor Tower di quest’anno evidenzia che le regioni con più giocatori mobili sono Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud e Taiwan.

