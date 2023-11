Nonostante il grande successo a livello globale, il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, studiando nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Ebbene, una delle novità in arrivo per gli utenti di Instagram è rappresentata dalla possibilità di scegliere se usare o meno le conferme di lettura nelle conversazioni effettuate con i messaggi diretti.

Instagram testa una funzione attesa da tanti

Ad annunciarlo sono stati Mark Zuckerberg e Adam Mosseri, i quali ci hanno tenuto a precisare che per il momento tale nuova funzionalità è in fase di test e, in attesa di informazioni sulla sua disponibilità a livello globale, hanno condiviso la seguente immagine, che ci fornisce un’anteprima della novità:

Zuckerberg e Mosseri non hanno invece detto nulla sulla possibilità che questa opzione venga implementata anche su Facebook Messenger, servizio che per il momento costringe gli utenti a convivere con le conferme di lettura, senza alcun modo per disattivarle (cosa che potrebbe risultare molto gradita in vari casi, anche soltanto per ragioni di privacy).

Purtroppo allo stato attuale non è dato sapere quando questa nuova opzione sarà rilasciata a livello globale ma i test in fase di svolgimento, limitati ad una ristretta cerchia di utenti, probabilmente non si protrarranno a lungo. In sostanza, un po’ di pazienza e dovrebbe essere disponibile per tutti.

Se desiderate provare in anticipo le varie novità studiate dal team di sviluppatori di Instagram, potete fare affidamento su APK Mirro, piattaforma nella quale vengono pubblicate le versioni via via rilasciate (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app di Instagram per Android può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

