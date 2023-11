Dopo la classifica relativa agli smartphone che nel mese di ottobre hanno fatto registrare i risultati più elevati in Cina, è arrivato il momento di scoprire anche la classifica di AnTuTu relativa al mercato globale.

Prima di proseguire è giusto precisare che la classifica in questione riguarda soltanto i modelli più diffusi, con un aggiornamento mensile (senza tenere conto del mercato cinese) e che il punteggio visualizzato rappresenta la media di tutti i dati per quel dispositivo e non il punteggio più alto.

Gli smartphone più potenti di ottobre 2023 secondo AnTuTu

Ebbene, il podio della classifica degli smartphone più potenti di ottobre 2023 secondo il database di AnTuTu è occupato da tre modelli animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: stiamo parlando di OnePlus Ace 2 Pro (con 1.648.063 punti), seguito da Nubia Red Magic 8 Pro+ (con 1.632.591 punti) e da ASUS ROG Phone 7 (con 1.603.292 punti).

Anche dalla quarta alla settima posizione troviamo degli smartphone animati dalla CPU di punta di Qualcomm dello scorso anno, ossia nell’ordine Xiaomi Mi 13 (con 1.554.502 punti), Xiaomi Mi 13 Pro (con 1.542.880 punti), Samsung Galaxy S23+ (con 1.539.495 punti) e Samsung Galaxy S23 Ultra (con 1.530.695 punti).

Nelle ultime tre posizioni della classifica di AnTuTu di ottobre 2023 trovano spazio anche due modelli animati da un processore MediaTek Dimensity 9200+, Xiaomi Mi 13T Pro (all’ottavo posto con 1.498.628 punti) e Redmi K60 Ultra (al decimo posto con 1.477.634 punti), con Samsung Galaxy S23 al nono posto (con 1.484.787 punti).

A differenza della classifica relativa al mercato cinese, in questa ancora non figura la nuova generazione di CPU di Qualcomm, ossia Snapdragon 8 Gen 3, che a bordo degli smartphone della serie Xiaomi 14 ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere il processore di riferimento per i prossimi dodici mesi.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al prossimo mese per la classifica di AnTuTu relativa a novembre 2023.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di questo mese