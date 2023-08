OnePlus Ace 2 Pro è stato appena annunciato e tra le caratteristiche interessanti spiccano fino a 24 GB di RAM, la ricarica rapida da 150 W e il potente SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Il nuovo smartphone di OnePlus è il primo al mondo ad adottare soluzioni di raffreddamento da quasi 10.000 mmq, grazie a un nuovo design della camera di vapore sviluppato dall’azienda. Ecco specifiche, disponibilità e prezzi del nuovo arrivato.

Specifiche di OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,74 pollici a 10 bit con risoluzione 2772×1240 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo può raggiungere una luminosità di 1.600 nit in determinati scenari e supporta una gamma di colori 100% DCI-P3 e 100% sRGB, inoltre supporta la funzionalità Always-On Display e offre un rapporto schermo-corpo del 93,9%.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è abbinato alla RAM LPDDR5X e alla memoria per l’archiviazione UFS 4.0 in tre varianti.

L’intero dispositivo è avvolto da oltre 15 diversi elementi in metallo che possono fungere da antenna, in più sono presenti anche alcuni miglioramenti software nella stabilità Wi-Fi.

Il comparto fotografico posteriore di OnePlus Ace 2 Pro è composto a un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente un sensore Samsung da 16 MP con apertura f/2.4 alloggiato nel foro praticato nel display.

Il dispositivo vanta la ricarica rapida a 150 W tramite il caricabatterie SuperVOOC proprietario, tuttavia può essere ricaricato anche con qualsiasi adattatore PD a 45 W.

OnePlus Ace 2 Pro è munito di un chip di gestione dell’alimentazione SuperVOOC S che controlla lo schermo, la velocità di ricarica e la temperatura e che inoltre garantisce una protezione della ricarica a lungo termine. Lo smartphone viene fornito con l’interfaccia Color OS 3.1 basata su Android 13.

Disponibilità e prezzi di OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro è disponibile nelle due varianti di colore verde aurora e grigio titanio e parte dal prezzo di 2.999 yuan (circa 375 euro) per il modello equipaggiato con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Il modello 16/512 GB costa 3.399 yuan (circa 425 euro), inoltre è disponibile l’edizione limitata dedicata al videogioco Genshin Impact, che comprende un adattatore e una custodia con marchio Paimon, pagando un extra di 200 yuan (circa 25 euro). Il modello con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione costa 3.999 yuan (circa 500 euro).

Le vendite inizieranno il 23 agosto, eccetto l’edizione limitata che sarà in vendita sette giorni dopo. Il lancio è riservato alla Cina, ma dato che OnePlus Ace Pro è stato lanciato globalmente come OnePlus 10T, possiamo sperare che questo dispositivo verrà lanciato globalmente come OnePlus 11T seppur questa ipotesi vada in conflitto con quanto dichiarato alcuni mesi fa.

Leggi anche: Migliori smartphone OnePlus, ecco quali scegliere di Agosto 2023