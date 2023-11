WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica che conta oltre 2 miliardi di utenti all’attivo in tutto il mondo, sta cercando da anni di trovare un modo per ottenere dei guadagni attraverso l’utilizzo degli annunci pubblicitari. Ad oggi, però, questa possibilità non si è ancora palesata, anche se in futuro la pubblicità potrebbe davvero arrivare all’interno della piattaforma.

In una recente intervista con i media brasiliani, il capo del gruppo WhatsApp Will Cathcart ha chiarito la posizione dell’azienda in merito. L’attuale responsabile e supervisore dell’applicazione ha rassicurato gli utenti che gli annunci non verranno mai introdotti all’interno della homepage e delle conversazioni private, ma che l’azienda sta studiando la possibilità di introdurli all’interno di altre aree dell’applicazione, come per esempio gli Stati o i recenti Canali.

La visione di WhatsApp in merito alla pubblicità

Cathcart ha dunque spiegato che, sebbene le conversazioni tra gli utenti continueranno ad essere prive di qualsivoglia annuncio pubblicitario, non è detto che questi ultimi non possano essere introdotti in altri modi. I Canali, per esempio, potrebbero offrire l’accesso a pagamento, contenuti esclusivi dietro abbonamento o si potrebbero studiare modi per i proprietari per promuovere, a pagamento per l’appunto, i propri canali.

Un paio di mesi fa il Financial Times aveva lanciato una notizia che affermava che WhatsApp avrebbe introdotto gli annunci pubblicitari a breve. Meta ha categoricamente smentito tale notizia, e quest’oggi Cathcart ha ripreso l’indiscrezione specificando che sì, la pubblicità non arriverà mai all’interno delle conversazioni, ma potrebbe essere inserita per l’appunto in altri modi.

Al momento comunque Meta non ha divulgato piani specifici o tempi per il lancio degli annunci su WhatsApp e ad oggi continua a monetizzare attraverso attraverso WhatsApp Business e gli annunci su Facebook. L’arrivo della pubblicità in futuro sembra però sempre più sicuro, anche se per fortuna dovrebbe essere relegata a sezioni di secondo piano dell’applicazione.

None