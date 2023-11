Buone notizie per gli utenti che si apprestano a passare a TIM o ad acquistare una nuova SIM di questo operatore: domani, infatti, inizia una promozione loro dedicata che gli consentirà di usufruire della connettività 5G senza costi aggiuntivi.

Ci riferiamo alla nuova opzione TIM 5G Forever New, soluzione in virtù della quale i nuovi clienti e quelli che effettuano la portabilità da un altro operatore potranno contare sul 5G a tempo indeterminato e senza costi di attivazione da affrontare.

Arriva TIM 5G Forever New

Stando a quanto è possibile apprendere, la nuova opzione di TIM (disponibile sia online che nei negozi dell’operatore) è compatibile con le seguenti offerte:

Steel New GPRO

Wonder

Qui 2

Qui 6

xTe TIM Cross Go

International Special

Premium Famiglia Smart

Power Supreme

Power Supreme Easy

Power Supreme Web

Power Supreme Easy Web

Power Supreme TLS

Power Supreme Easy TLS

Power Special

Power Special Easy

Power Special Web

Power Special Easy Web

Power Special TLS

Power Special Easy TLS

Supreme Agent

Special Agent

International Agent

International Special Agent

Power Iron

International

International Easy

Special x Te

Power Iron Web

Power Iron Web Easy

Power Iron Agent

Power Iron New

Power Iron Easy New

Power Iron Web New

Power Iron Easy Web New

Power Supreme New

Power Supreme Easy New

Power Supreme Web New

Power Supreme Easy Web New

Power Supreme TLS New

Power Supreme EasyTLS New

Special x Te New

Wonder New

5G Power Famiglia New

Fix2 New

International New

International New Easy

Power Pro

One Go

Power Special Pro

TIM ricorda che per usufruire della connettività 5G (che consente di arrivare fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload) è necessario trovarsi in una località coperta dalla relativa rete, usare un dispositivo compatibile e avere attivato un’opzione o un’offerta che abiliti a tale tecnologia.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche di questo mese