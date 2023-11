Amazon si prepara alla Settimana del Black Friday proponendo un nuovo codice sconto, ottenibile effettuando un acquisto ora e utilizzabile durante l’iniziativa in arrivo. Purtroppo, come spesso capita, lo sconto è riservato solo agli utenti selezionati: andiamo a scoprire come verificare di essere elegibili per l’offerta e come eventualmente sfruttarla.

Amazon regala 10 euro di sconto per la Settimana del Black Friday

Come probabilmente saprete, il vero e proprio Black Friday sarà il 24 novembre 2023, anche se alcuni rivenditori hanno già iniziato a proporre offerte a tema (MediaWorld, ad esempio). Amazon ha annunciato il suo Black Friday un paio di giorni fa, svelando i suoi piani: avremo una Settimana del Black Friday dalle 00:01 del 17 novembre alle 23:59 del 27 novembre, con sconti che si susseguiranno fino al Cyber Monday.

Durante questo periodo saranno disponibili migliaia di offerte sulla tecnologia e tante altre categorie di prodotti, ma alcuni utenti selezionati potranno sfruttare un bonus aggiuntivo. Effettuando un acquisto su Amazon (senza importo minimo) dal 2 al 12 novembre 2023 otterranno il codice promozionale da 10 euro da utilizzare su una spesa minima di 30 euro dal 17 al 27 novembre. Il coupon sarà sfruttabile sui prodotti venduti e spediti da Amazon, con qualche esclusione: non sarà valido su dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo e prodotti ricondizionati.

Gli utenti selezionati riceveranno il codice promozionale via e-mail entro il 17 novembre, e dovranno inserirlo nella sezione “I tuoi buoni regalo e coupon” della pagina di pagamento quando effettueranno un acquisto idoneo. Lo sconto di 10 euro apparirà nella pagina di riepilogo dell’ordine. Come verificare di essere elegibili per l’offerta in questione? È facilissimo: basta seguire il link qui in basso e sperare di vedere la dicitura “Buone notizie, sei elegibile per l’offerta“. Allo stesso link è possibile eventualmente verificare termini e condizioni completi.

Fateci sapere se siete tra gli utenti Amazon fortunati. Vi ricordiamo che potrete restare al passo con le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon (e con quelle di tutto l’anno) seguendoci anche attraverso il nostro nuovo canale WhatsApp.

Clicca qui per scoprire se sei idoneo

Potrebbe interessarti: Amazon lancia il servizio “Consegna Il Mio Giorno” per gli utenti Prime