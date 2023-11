Dopo avere annunciato le date del Black Friday 2023 e avere esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024, Amazon fa tris lanciando in Italia il nuovo servizio Consegna Il Mio Giorno per gli abbonati ad Amazon Prime.

Come suggerito direttamente dal nome del servizio, i clienti Prime potranno scegliere il giorno della settimana in cui preferiscono ricevere gli articoli ordinati, purché questi soddisfino alcuni criteri di idoneità. Ecco tutti i dettagli.

Amazon lancia il servizio “Consegna Il Mio Giorno” per i clienti Prime

Come anticipato in apertura, Amazon, il colosso dell’e-commerce che non ha certo bisogno di presentazioni, ha appena lanciato un nuovo servizio dedicato alle consegne che consente ai clienti Prime di scegliere gratuitamente un giorno della settimana specifico per la ricezione degli ordini.

La consegna Il Mio Giorno Amazon rappresenta un vantaggio di spedizione senza costi aggiuntivi, destinato esclusivamente ai clienti Prime. In genere, puoi ordinare articoli idonei per la consegna Il Mio Giorno Amazon fino a un giorno prima del giorno di consegna prescelto. Quando possibile cerchiamo di combinare più ordini nello stesso pacco.

Come sfruttare il “Consegna Il Mio Giorno Amazon“

Per usufruire della nuova opzione di consegna, basterà accedere al proprio account, cercare l’articolo da acquistare, aggiungerlo al carrello e procedere con il checkout.

Al momento della scelta della modalità di spedizione Prime, oltre alla consegna “GRATIS Premium”, sarà possibile scegliere la consegna “GRATIS Consegna Il Mio Giorno Amazon”. Sotto è presente il link “Cambia il giorno di consegna” per scegliere il giorno preferito per ricevere l’ordine.

Accedendo a questa schermata, l’utente potrà scegliere il preferito tra tutti i giorni della settimana, decidere se salvare il giorno scelto (spuntando la casella apposita) per i prossimi ordini e decidere se rendere “Il Mio Giorno Amazon” (spuntando la casella apposita) come la modalità di spedizione preferita. Terminata la configurazione, basterà selezionare “Salva e continua” per tornare alla schermata del checkout.

Amazon precisa che alcuni ordini potrebbero comunque arrivare un giorno prima rispetto alla data scelta.

È anche possibile modificare la data di consegna di un ordine “Il Mio Giorno Amazon” che non è ancora stato spedito seguento questo procedimento:

Accedere all’account Amazon Selezionare “ Ordini“ Cerca l’ordine Il Mio Giorno Amazon che si vuole modificare

Selezionare “ Visualizza o modifica ordine“ . Selezionare “ Modifica velocità di consegna “.

Quali ordini non sono idonei per usufruire del servizio

Tra i Termini e Condizioni del nuovo servizio, il colosso dell’e-commerce sottolinea che alcuni ordini non sono idonei per potere scegliere il giorno preferito per la consegna. Tra questi rientrano:

Ordini Prime spediti da terze parti

Indirizzi di consegna al di fuori delle aree con codice postale idoneo.

Consegne Amazon Key

Spedizioni contenenti articoli con materiale pericoloso

Indirizzi di consegna al di fuori dell’ Italia

Consegne presso i punti di ritiro Amazon

Consegne presso caselle postali

Termini e Condizioni della Consegna Il Mio Giorno Amazon

Il Black Friday 2023 si avvicina

Il servizio “Consegna Il Mio Giorno” è un’ulteriore buona notizia per gli abbonati ad Amazon Prime, non solo in vista del periodo natalizio, per via del grandissimo numero di ordini destinati ai regali, ma anche in vista del Black Friday e del Cyber Monday, due eventi che vedranno l’acquisto di un numero pazzesco di prodotti da parte di tutti noi.

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta del Black Friday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Potrebbero interessarti anche: Le migliori offerte del mondo Android e della Telefonia Mobile e Le migliori offerte sulla tecnologia in generale