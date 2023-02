Samsung Message Guard è l’ultima aggiunta introdotta con la One UI 5.1 che protegge il dispositivo dai cosiddetti attacchi zero-click, ossia quei malware in grado di colpire i dispositivi senza che l’utente esegua particolari azioni.

Disponibile al momento soltanto sulla serie Samsung Galaxy S23, il colosso coreano ha già confermato che Message Guard verrà rilasciato su tutti gli smartphone e tablet con One UI 5.1 nel corso di quest’anno, fornendo una protezione in più ai propri dispositivi già protetti dall’ottimo Knox.

Come funziona Samsung Galaxy Message Guard

I malware zero-click si differenziano dai classici malware perché non richiedono l’installazione di software dannoso o il click su link sospetti per agire. Il malware può per esempio essere allegato ad una semplice immagine che, inviata tramite un messaggio sullo smartphone, può infettarlo senza che la vittima apra il messaggio o interagisca con l’immagine stessa.

Samsung Message Guard funziona come una “quarantena virtuale”, trattenendo le immagini in un ambiente sicuro e isolato dal resto dello smartphone e analizzandole in ogni sua parte alla ricerca di eventuale codice dannoso. In questo modo il malware non può accedere alla memoria interna del dispositivo o interagire con il software prima che la decodifica venga portata a termine.

Ad oggi non sono stati registrati ancora attacchi zero-click su dispositivi Galaxy, ma Samsung si è già portata avanti perché attacchi hacker di questo e altro tipo continuano ad evolversi, con i numeri di violazioni dei dati che si sono triplicati dal 2013 al 2021 secondo un rapporto della Data Breach Investigations.

