Samsung Electronics ha diffuso quest’oggi i risultati finanziari del terzo trimestre 2023, terminato alla fine del mese scorso. I dati vedono un fatturato consolidato totale di 67,40 trilioni di won (pari a circa 47 miliardi di euro), con un aumento del 12% rispetto al trimestre precedente: il produttore sud-coreano spiega questi passi avanti con il lancio di nuovi smartphone e le maggiori vendite di display premium.

Il successo ottenuto dalla serie Galaxy S23 e dagli ultimi smartphone pieghevoli (Galaxy Z Flip5 e Z Fold5) sembra aver portato Samsung a risultati migliori in questo ultimo trimestre. In più, a quanto pare la divisione Device Solutions (DS) che comprende memorie e fonderia è riuscita a ridurre le perdite: il produttore prevede che la domanda di chip di memoria si riprenderà gradualmente con l’aumento della popolarità dell’intelligenza artificiale.

Il report diffuso da Samsung parla di un profitto operativo di 2,43 trilioni di won (circa 1,7 miliardi di euro): nonostante queste cifre rappresentino solo un terzo di quanto guadagnato nello stesso periodo del 2022 (10,85 trilioni di won), parliamo comunque di numeri decisamente più consistenti rispetto all’utile del secondo trimestre (circa 500 milioni di euro). Nel settore dedicato alla telefonia mobile e alle reti, Samsung ha ottenuto ricavi consolidati di 30 trilioni di won (quasi 21 miliardi di euro) e un utile operativo di 3,30 trilioni (quasi 2,3 miliardi di euro).

In base a quanto dichiarato dal produttore sud-coreano, c’è stata una domanda più elevata nel terzo trimestre rispetto a quello precedente, soprattutto grazie ai segnali di ripresa del mercato globale degli smartphone. Samsung aveva infatti attribuito il calo del secondo trimestre alla flessione delle spedizioni di questi ultimi. A quanto pare la serie Galaxy S23 ha mantenuto un buon slancio nelle vendite, nonostante l’uscita sia ormai distante qualche mese, mentre hanno fatto registrare numeri importanti i due ultimi arrivati, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, insieme a tablet e wearable (come Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic). Grazie alle festività natalizie e alle probabili promozioni dedicate che avranno luogo nel periodo, il produttore prevede che le vendite lato smartphone possano crescere nel prossimo trimestre, e che il prossimo anno il mercato si riprenderà grazie a una ripresa economica globale.

Buoni risultati per quanto riguarda il settore display, che ha fatto registrare un “significativo aumento degli utili sulla scia del lancio di nuovi modelli di punta da parte dei principali clienti“. Probabile che qui possano rientrare le vendite dei pannelli OLED della serie iPhone 15, lanciata da Apple nel mese di settembre 2023. La divisione semiconduttori ha invece fatto registrare perdite operative di 3,75 trilioni di won (circa 2,6 miliardi di euro) in questo trimestre: si tratta di un “piccolo” miglioramento rispetto a quello precedente, dove la divisione era arrivata a perdite di 4,36 trilioni di won (circa 3 miliardi di euro).

Samsung prevede un miglioramento nella domanda di PC e dispositivi mobili nel prossimo periodo, ma anche grossi passi avanti nella domanda di server da parte dei fornitori di servizi cloud grazie alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa. A proposito di IA, sappiamo che quest’ultima sarà particolarmente rilevante nel prossimo futuro, sugli smartphone e non solo. Come possiamo leggere all’interno del report diffuso dal produttore, Samsung prevede di espandere l’applicazione dell’IA, per fornire esperienze iperconnesse su misura tramite SmartThings e non solo. La casa sud-coreana vuole realizzare innovazioni significative attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale generativa, per offrire ai clienti funzioni creative, pratiche e altamente personalizzate a partire dal prossimo anno. Tutto questo si ricollega con quanto anticipato qualche giorno fa sulla serie Samsung Galaxy S24.

