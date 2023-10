La serie Samsung Galaxy S24 punterà molto sull’intelligenza artificiale: in base a quanto sappiamo, la casa sud-coreana vuole rendere i prossimi flagship gli smartphone IA più intelligenti di sempre, con l’intento di superare persino quanto fatto da Google con i suoi ultimi prodotti, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Intelligenza artificiale al centro con Samsung Galaxy S24

Come abbiamo visto durante la presentazione e con le nostre recensioni, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro promettono grandi cose per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, già al momento del lancio. Samsung vuole fare di meglio, sia con la One UI 6.1 in arrivo presumibilmente tra gennaio e febbraio, sia con gli stessi Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra: il produttore desidera rendere questi ultimi i telefoni IA più smart al mondo.

Un progetto ambizioso, ma per il quale al momento non abbiamo chissà quali dettagli: sappiamo che la serie Samsung Galaxy S24 avrà funzionalità prese direttamente da ChatGPT e Google Bard, come la possibilità di creare contenuti e testi basati su alcune parole chiave fornite dall’utente, ma ci saranno anche funzionalità progettate dalla casa di Seoul, come l’IA generativa da testo a immagine di cui l’azienda ha parlato con l’annuncio del SoC Exynos 2400. Alcune di queste novità saranno disponibili sia online sia offline, e tra le funzioni che vedranno miglioramenti più tangibili dovrebbe esserci Speech-to-text, forse con un Bixby ancora più smart e in grado di offrire conversazioni più “umane” con l’utente.

Proprio Bixby potrebbe tornare alla ribalta grazie ai miglioramenti lato IA: l’assistente digitale non se n’è mai andato, ma non tutti gli utenti ne sfruttano le attuali potenzialità. È probabile che nei prossimi mesi e anni Samsung possa puntare maggiormente i riflettori proprio su Bixby nel tentativo di ottenere l’interesse del grande pubblico sulla “sua” IA, un po’ come sta facendo Google con i suoi nuovi Pixel.

Sappiamo che la serie Samsung Galaxy S24 potrà contare sui SoC Exynos 2400 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (in versione for Galaxy?), entrambi chipset che promettono grandi passi avanti per quanto concerne l’intelligenza artificiale (e non solo, ovviamente). Il SoC del produttore californiano dovrebbe essere presentato nelle prossime ore, quindi avremo presto nuovi dettagli al riguardo. I rumor sostengono che Galaxy S24 Ultra sarà l’unico modello del trio a disporre di quest’ultimo a livello globale, mentre gli altri due dovrebbero alternare i due chipset in base al mercato.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dovrebbero essere svelati durante il mese di gennaio 2024: continuate a seguirci perché nelle prossime settimane si entrerà nel vivo delle anticipazioni.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

