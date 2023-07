Samsung ha annunciato i risultati finanziari di questo secondo trimestre 2023, che si è chiuso il 30 giugno. La compagnia ha fatto registrare un fatturato trimestrale di poco più di 60 trilioni di won (circa 42,5 miliardi di euro), con una flessione del 6% rispetto al primo trimestre. La casa di Seoul fa sapere che le vendite della serie Samsung Galaxy S23 sono andate meglio di quelle del predecessore durante il primo semestre dell’anno.

I risultati finanziari di Samsung del Q2 2023

Samsung ha dichiarato di aver aumentato il profitto operativo in quanto la divisione Device Solutions (DS) ha ridotto le sue perdite, mentre Samsung Display (SD) e Digital Appliances Business hanno migliorato la redditività. Il produttore ha infatti raggiunto un profitto operativo di 0,67 trilioni di won, corrispondenti a poco più di 475 milioni di euro al cambio attuale. La documentazione riporta come il business mobile abbia registrato in questo secondo trimestre 25,25 trilioni di won (quasi 18 miliardi di euro) di ricavi consolidati e 3,04 trilioni di won (più di 2 miliardi di euro) di utile operativo.

La divisione Device Solutions ha raggiunto durante questo Q2 ricavi consolidati per 14,73 trilioni di won (più di 10 miliardi di euro) e ha ottenuto perdite operative di 4,36 trilioni di won (poco più di 3 miliardi di euro). Secondo il produttore il mercato relativo alle memorie dovrebbe gradualmente tornare a stabilizzarsi con il diminuire delle scorte dei clienti e i tagli alla produzione. Samsung Display ha raggiunto invece ricavi consolidati per 6,48 trilioni di won (più di 4,5 miliardi di euro) e 0,84 trilioni di won (circa 600 milioni di euro) di utile operativo. La divisione display si aspetta risultati migliori durante la seconda metà del 2023, visto che i clienti dei pannelli lanceranno i loro nuovi prodotti (tra cui Apple con i suoi iPhone 15).

Le vendite hanno subito una flessione durante il Q2 2023, visto il calo della domanda dei Galaxy S23 rispetto al primo trimestre (quello di lancio), ma il risultato è anche frutto dell’attuale situazione economica generale non particolarmente rosea. Nonostante questo, Samsung ha dichiarato che la serie Galaxy S23 è stata in grado di superare quanto fatto dalla serie Galaxy S22 lo scorso anno, sia in termini di valore che di volume di vendite. L’utilizzo del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy potrebbe dunque aver contribuito a convincere un maggior numero di utenti a passare al nuovo flagship, insieme alle interessanti promozioni lanciate dalla casa durante questi mesi.

Ora naturalmente tocca a Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 dire la loro sul mercato smartphone, mentre la serie Galaxy Tab S9 e quella Galaxy Watch6 dovranno farlo in quello tablet e smartwatch. Tutte queste novità sono state lanciate un paio di giorni fa durante il Galaxy Unpacked. Samsung prevede che il mercato smartphone, segmento premium compreso, tornerà a crescere anno su anno nella seconda metà del 2023.

Per ulteriori dettagli sui risultati finanziari del secondo trimestre 2023 di Samsung potete recarvi qui.

