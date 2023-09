È passato poco più di un mese dall’apertura ufficiale delle vendite dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5, ma i numeri incoraggianti delle prime settimane stanno dando ragione al colosso sudcoreano, tanto che la coppia potrebbe far segnare un nuoco picco per la (sotto)categoria.

Del resto, che le vendite dei nuovi foldable firmati Samsung procedessero a gonfie vele non è un mistero: a Berlino, nel contesto di IFA 2023, era stato proprio un alto dirigente della casa a confermare che le vendite annuali dei pieghevoli di Samsung hanno ormai superato quelle della serie Note in Europa.

Ebbene, adesso la coreana The Elec ci fornisce dei dati che evidenziano l’apprezzamento riscosso da Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5: le spedizioni dei due nuovi modelli sarebbero superiori rispetto a quelle dei predecessori Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 di una percentuale compresa tra l’8% e il 10%. Un altro dato, poi, conferma un trend che prosegue ormai da anni, che vede nel più economico pieghevole a conchiglia il principale artefice di tale successo, e per distacco: secondo la fonte, il 60-65% delle vendite sarebbe da attribuire a Samsung Galaxy Z Flip5, con Samsung Galaxy Z Fold5 che dovrebbe dunque accontentarsi del 30-35%.

Nonostante il successo ottenuto fino a questo momento, che potrebbe portare la coppia di pieghevoli a superare per la prima volta la pietra miliare dei 10 milioni di unità spedite in un anno — con un bel +10% rispetto alla generazione precedente —, i numeri potrebbero comunque non essere all’altezza delle aspettative di Samsung: secondo The Elec, il produttore avrebbe dovuto ordinare componenti per 12-13 milioni di Z Fold5 e Z Flip5 entro la fine dell’anno, tuttavia, anche a causa della situazione economica globale, il totale potrebbe essere stato decurtato di circa un milione di unità.

Infine, la fonte segnala che a partire dalla metà di ottobre Samsung si occuperà anche della produzione di parti per i prossimi — già chiacchieratissimi — Samsung Galaxy S24.

