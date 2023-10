Oggi parliamo di una nuova soluzione che il colosso coreano Samsung ha intenzione di offrire ai propri utenti, un nuovo servizio che potrà tornate utile in diverse situazioni, nonché fare comodo a svariate persone; parliamo di Temporary Cloud Backup, una soluzione gratuita che permetterà ai possessori di dispositivi Galaxy di beneficiare di uno spazio di archiviazione temporaneo in cloud.

Temporary Cloud Backup è il nuovo servizio di Samsung, ecco in cosa consiste

Ognuno di noi ormai, tra smartphone e tablet, possiede diversi dispositivi e spesso ci si trova nella condizione di non avere sufficiente spazio di archiviazione per espletare tutte le funzioni di cui necessitiamo e per effettuare il backup dei nostri dati; il colosso coreano ha deciso di lanciare un nuovo servizio chiamato Temporary Cloud Backup che non ha lo scopo di sostituirsi ad altri servizi di cloud storage che tutti ben conosciamo, quanto più si propone come una sorta di controparte della funzionalità di archiviazione temporanea di iCloud di Apple.

Il nuovo servizio di Samsung permetterà agli utenti di accedere a uno spazio di archiviazione illimitato per un breve periodo, nello specifico per 30 giorni dalla data iniziale di backup, in questo spazio saranno accettai tutti i file inferiori a 100 GB.

Il nuovo servizio e i suoi limiti temporali di utilizzo permetteranno agli utenti di trovare un’opzione di archiviazione alternativa, ripristinare i propri dati su un nuovo dispositivo o riparare il telefono originale; per quel che concerne le riparazioni, la nuova funzionalità di Samsung si integra perfettamente con la modalità di manutenzione dell’azienda, permettendo all’utente di salvare anche i file personali contenuti nella cartella protetta, senza che i tecnici possano avervi accesso. Sono infine supportate diverse tipologie di file, compresi i dati derivanti da applicazioni di terze parti.

Samsung Temporary Cloud Backup arriverà con la nuova interfaccia proprietaria One UI 6, solo per i dispositivi delle serie Galaxy S e Galaxy Z e sarà inizialmente resa disponibile in Corea del Sud, in seguito la sua disponibilità sarà estesa a livello globale.

