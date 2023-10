Google Wallet è diventato uno degli strumenti più utilizzati per i pagamenti in mobilità, nelle attività commerciali così come sui mezzi di trasporto pubblico. Sono oltre 500, al momento, le città in cui è possibile utilizzare il sistema di pagamento digitale di Big G per acquistare i biglietti senza dover utilizzare contanti o altri metodi.

Con la pandemia i pagamenti contactless cono diventati una consuetudine per molti e secondo un sondaggio condotto da VISA, uno delle società leader nei pagamenti digitali, nove utenti su dieci si aspettano di poter pagare con questa modalità sui mezzi pubblici. I cittadini di Londra, New York e Sidney, solo per citare alcuni casi, possono già pagare utilizzando una carta di credito/debito fisica o utilizzare un portafogli digitale per comprare i titoli di viaggio, senza dover utilizzare denaro contante.

Google Wallet diventa sempre più indispensabile

Spesso però questo sistema di pagamento rende difficile quantificare le spese a fine mese, e Google Wallet ha pensato anche a questa necessità, permettendo di avere un dettaglio di tutte le corse effettuate sui mezzi pubblici e il risparmio ottenuto rispetto all’acquisto di biglietti a tempo. Sempre tramite il portafoglio digitale è possibile ricevere informazioni dalle compagnie di trasporti con dettagli su nuove linee, cambiamenti di orario o ritardi.

Tutte novità che arriveranno nelle prossime settimane, a partire dal Regno Unito, nello specifico a Brighton con la compagnia Hove Buses, anche se nel corso del prossimo anno il servizio sarà esteso a un numero sempre maggiore di città.

I pendolari però preferiscono acquistare degli abbonamenti, o delle tessere prepagate, per ridurre i costi ed evitare di dover pagare ogni corsa. Le compagnie ovviamente richiedono all’utente di avere sempre con sé la relativa tessera e, grazie alla collaborazione con numerose agenzie, Google ha portato su Wallet la possibilità di memorizzare le tessere sul proprio smartphone.

Tra le prime città in cui è attivo il servizio troviamo Madrid, ma presto anche gli abitanti di Seattle e della regione del Puget Sound, nel nord-ovest degli Stati Uniti, potranno usufruire di questa funzionalità e aggiungere le tessere rilasciate dalla compagnia ORCA.

In questo modo non sarà necessario avere con sé la tessera dell’abbonamento, sarà sempre possibile verificare l’eventuale credito residuo in caso di prepagata ed effettuare una ricarica o impostare un’auto-ricarica, ma anche conoscere la data di scadenza della tessera e procedere con il rinnovo periodico. Diventa ancora più semplice conoscere le spese mensili, visto che saranno nella stessa app che viene già utilizzata per pagare negli esercizi commerciali.

Oltre alle tessere di abbonamento è possibile salvare i biglietti del treno sul proprio smartphone, anche in Italia dove gli utenti possono inserire i biglietti del servizio Italo e mostrarli al controllore senza dover stampare fisicamente il biglietto.

Integrazione con Maps

Tutte queste novità non potevano ovviamente prescindere da una profonda integrazione con Google Maps, uno strumento ormai indispensabile per chi viaggia e si affida ai trasporti pubblici. L’applicazione consente ora di pianificare viaggi multi-tratta, permettendo di acquistare qualsiasi tipologia di biglietto, da quello del treno a quello di autobus o metropolitana, direttamente da Maps. Al momento sono circa 250 i partner che offrono questa tipologia di servizio in tutto il mondo, e il numero è ovviamente destinato a crescere.

In un mondo che sta diventando sempre più dipendente dai pagamenti digitali, Google Wallet si evolve per rimanere al passo con le richieste degli utenti, offrendo soluzioni per l’acquisto di biglietti e la loro archiviazione nello smartphone, l’unico oggetto che ormai non possiamo più permetterci di lasciare a casa.