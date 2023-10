Nothing ha iniziato la sua avventura lanciando lo smartphone Nothing Phone (1) e successivamente ha presentato anche le cuffie true wireless Nothing Ear (1).

La società stava per lanciare anche un power bank, ma ha dovuto abbandonare il progetto. Ne parla il CEO di Nothing Carl Pei in un video.

Il power bank Nothing Power (1) doveva essere lanciato dopo le cuffie Nothing Ear (1), ma non è mai arrivato sugli scaffali.

Il numero uno dell’azienda ha spiegato che il prodotto era stato progettato con il design trasparente tipico dello stile Nothing, ma questo ha comportato non poche sfide.

Il power bank Nothing Power (1) non era all’altezza delle aspettative

Il primo problema era di carattere termico in quanto si sarebbe surriscaldato alla velocità di ricarica prevista. Il secondo era la robustezza, poiché il prototipo tendeva a danneggiarsi abbastanza facilmente quando veniva lasciato cadere da diverse angolazioni e altezze.

Per questi motivi Nothing Power (1) non ha mai visto la luce, nonostante l’impegno, il tempo e costi sostenuti, tuttavia Carl Pei ha affermato che l’azienda ha imparato molte lezioni lungo il percorso e non si scoraggia affatto, sottolineando le ambizioni della società nel rilasciare solo prodotti che soddisfino alti standard qualitativi, una filosofia che ricorda quella di Apple.

