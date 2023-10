Il programma Android 14 QPR1 Beta è ora disponibile per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. I possessori di questi smartphone da poco rilasciati dal colosso di Mountain View possono quindi registrarsi se interessati a provare in anteprima le future novità che l’azienda ha in serbo per Android 14.

L’aggiornamento Android 14 QPR1 verrà rilasciato ufficialmente a dicembre, tuttavia la società offre agli utenti dei dispositivi Pixel l’opportunità di testarlo in anteprima fino al momento del rilascio per tutti i dispositivi Google.

La serie Google Pixel 8 è idonea per la beta 2 di Android 14 QPR1

Le build sono quelle relative alla Beta 2 di Android 14 QPR1 e chi desidera prendere parte al programma può registrarsi tramite il sito del programma Android Beta e registrare il proprio smartphone Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro. In questo modo Google invierà l’aggiornamento al dispositivo via OTA che è più semplice rispetto a eseguire il flash di un’immagine di fabbrica o di un file OTA.

Recentemente abbiamo visto come l’ultima versione Android abbia portato con sé notevoli miglioramenti dal punto di vista dell’autonomia e delle prestazioni sugli smartphone Google delle precedenti generazioni.

Leggi anche: Android 14 QPR1 svela le sue carte in salsa Pixel, ecco le novità della beta 2