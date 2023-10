È tutto pronto per la presentazione ufficiale di OPPO Find N3, anche se continuando così c’è il rischio che l’evento non riservi più alcuna sorpresa. Il nuovo smartphone pieghevole è ancora protagonista di qualche anticipazione a poche ore dal lancio, che riguarda in particolare il design e le specifiche tecniche. Andiamo a scoprire le ultime sul dispositivo.

OPPO Find N3 si mostra in nuove immagini con alcune specifiche

Già qualche giorno fa erano trapelati scatti dal vivo che ci hanno mostrato da vicino il design di OPPO Find N3, ma in queste ore sono spuntate nuove immagini apparentemente ufficiali pubblicate dal “solito” Evan Blass. Queste ultime mostrano non solo l’aspetto del nuovo smartphone pieghevole, ma vanno anche a confermare alcune specifiche tecniche.

OPPO Find N3 dovrebbe arrivare in quattro diverse colorazioni: Black, Red, Green e Gold. Le prime due dovrebbero offrire una finitura in pelle vegana, mentre le altre due (Green e Gold) dovrebbero distinguersi per la presenza di una più “classica” cover in vetro. A livello di ingombri, sappiamo grazie all’immagine che il dispositivo dovrebbe avere uno spessore di 5,8 mm (da aperto) e un peso di 245 g (nella versione in vetro). Confermata la presenza dell’ampio modulo fotografico di forma circolare nella parte posteriore, con tre obiettivi e il logo Hasselblad, affiancato dal flash LED nell’angolo. Frontalmente la fotocamera si trova integrata nello schermo grazie a un piccolo foro, centrato.

Un’altra immagine ci svela la capacità della batteria, che sarà da 4805 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 67 W (cablata): come possiamo leggere, ci vorranno circa 42 minuti per tornare al 100%.

Find N3 dovrebbe disporre di una memoria interna da 512 GB e di 16 GB di RAM (perlomeno nella versione mostrata), in supporto al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La ColorOS a bordo dello smartphone consentirà di sfruttare meglio il formato pieghevole e dovrebbe poter contare su funzionalità per il controllo termico. Per il resto sappiamo che il dispositivo dovrebbe disporre di uno schermo principale da 7,8 pollici LTPO OLED e di uno schermo esterno, sempre OLED, da 6,31 pollici. Entrambi i pannelli saranno a 120 Hz per quanto concerne il refresh rate. Precedenti rumor puntano anche su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo da 64 MP. Le fotocamere frontali (una interna e una esterna) dovrebbero invece essere da 32 MP e da 20 MP (rispettivamente interna ed esterna).

OPPO Find N3 sarà presentato ufficialmente tra poche ore, il 19 ottobre 2023. In base a quanto sappiamo, lo smartphone sarà commercializzato in Cina, mentre a livello internazionale dovrebbe arrivare il fratello “gemello” OnePlus Open. Per la casa fondata da Carl Pei e Pete Lau si tratterà del primo pieghevole.

