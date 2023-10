Torniamo ad occuparci di OnePlus Open, atteso smartphone pieghevole del popolare produttore cinese, protagonista nelle scorse ore di una nuova anticipazione.

Il leaker Digital Chat Station ha condiviso sul social cinese Weibo quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica di OnePlus Open, confermando quanto già emerso in precedenza.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus Open

Il nuovo smartphone pieghevole di OnePlus, realizzato in collaborazione con OPPO, dovrebbe poter contare su un display OLED interno da 7,82 pollici con risoluzione 2.268 x 2.440 pixel e refresh rate a 120 Hz e su un display OLED esterno da 6,31 pollici con refresh rate a 120 Hz e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 16 GB di RAM e su 1 TB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, il popolare leaker rende noto che frontalmente lo smartphone dovrebbe avere una doppia fotocamera con sensori da 32 megapixel e 20 megapixel mentre la fotocamera principale dovrebbe poter contare su un sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo da 64 megapixel con zoom 3x.

La batteria, infine, dovrebbe avere una capacità di 4.805 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 100 W mentre dal punto di vista software lo smartphone sul mercato dovrebbe arrivare con l’interfaccia OxygenOS basata su Android 13.

Digital Chat Station ha anche pubblicato la seguente immagine, che ci permette di apprezzare il design dello smartphone e in particolare della cerniera:

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese lo smartphone pieghevole di OnePlus è apparso in alcuni video dal vivo, nelle mani dell’attrice indiana Anushka Sharma.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per qualche giorno (stando alle ultime indiscrezioni, infatti, dovrebbe essere lanciato il 19 ottobre) mentre non è chiaro quando OnePlus Open potrebbe arrivare in Europa.