Che gli smartphone pieghevoli stiamo riscuotendo un grande successo nell’industria è un dato ormai appurato, e lo sa bene OPPO che è in procinto di lanciare la terza generazione del suo smartphone pieghevole, OPPO Find N3, il cui annuncio globale è previsto per i prossimi giorni.

L’azienda cinese presenterà OPPO Find N3 il 19 ottobre, lo stesso giorno in cui l’azienda gemella, OnePlus, presenterà il suo primo pieghevole, OnePlus Open. Le due aziende hanno unito le forze per creare “il miglior pieghevole” ed è stato lo stesso Pete Lau, Product Officer di OPPO e fondatore di OnePlus, a confermare che i due dispositivi saranno sostanzialmente lo stesso identico smartphone con un diverso marchio.

A pochi giorni dalla presentazione, grazie al noto leaker Evleaks, possiamo ora dare uno sguardo alle prime immagini reali di OPPO Find N3, di cui avevamo già avuto modo di vedere i render promozionali con la sua particolare disposizione delle lenti fotografiche.

OPPO Find N3 nelle prime immagini dal vivo

Le immagini pubblicate su X da Evleaks ci mostrano OPPO Find N3 da tutte le angolazioni nella colorazione Gold, offrendoci anche una GIF che mostra l’animazione di spegnimento e l’apertura del carrello della SIM posto nella parte bassa dello smartphone, di fianco alla porta USB di tipo C.

Dalle immagini possiamo anche notare le tre fotocamere racchiuse nella parte sinistra di un grande oblò circolare, che ospita invece nel lato destro il logo Hasselblad, con cui anche OnePlus collabora da un po’ di anni a questa parte per il comparto fotografico dei suoi dispositivi.

Presunte specifiche tecniche di OPPO Find N3

Secondo le indiscrezioni circolate in rete nelle ultime settimane, OPPO Find N3 dovrebbe essere dotato di un display OLED interno da 7,82 pollici con una risoluzione di 2.268 x 2.440 pixel e refresh rate da 120Hz, oltre a uno schermo esterno da 6,31 pollici con una risoluzione di 2.484 x 1.116 pixel, rendendolo di fatto leggermente più grande di Samsung Galaxy Z Fold5.

Cuore pulsante dello smartphone e della sua controparte di OnePlus dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da ben 24 GB di memoria RAM nella sua versione più costosa e fino ad 1 TB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, dovrebbe essere costituito da una fotocamera principale da 48 megapixel, una ultragrandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo 3x a periscopio da 64 megapixel.

OPPO Find N3 verrà presentato, come già detto, il prossimo 19 ottobre qualche ora prima la presentazione di OnePlus Open, prevista per le ore 17 italiane. Con molta probabilità la presentazione di OPPO avverrà verso le ore 8 italiane, per dare modo al produttore cinese di presentare anche l’altro pieghevole previsto per il mercato globale, OPPO Find N3 Flip, annunciato in Cina lo scorso agosto.