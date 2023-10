L’attesa per i nuovi smartphone pieghevoli di BBK Electronics, OPPO Find N3 e OnePlus Open, diventa sempre più palpabile, grazie a nuovi dettagli sui loro design emersi in queste ore.

Dopo aver svelato le specifiche tecniche dei due modelli pieghevoli del rinomato produttore cinese, OPPO Find N3 e Find N3 Flip, mancava all’appello solo l’aspetto esteriore di questi dispositivi innovativi, fino ad ora sconosciuto. Mentre era noto da tempo che il primo avrebbe seguito lo stile pieghevole del Samsung Galaxy Z Fold5, con cui dovrà confrontarsi in un mercato sempre più competitivo, e il secondo sarebbe stato un modello a conchiglia, fino ad ora persistevano dubbi sul design esatto dei due smartphone.

Alcune immagini recentemente trapelate online ci offrono uno sguardo in anteprima su ciò che sarà OPPO Find N3 (nonché OnePlus Open, che sarà pressocché identico), rivelando un dispositivo dal design futuristico in grado di catturare l’attenzione.

I pieghevoli OPPO Find N3 e OnePlus Open si mostrano in tutto il loro splendore

La prima cosa che salta all’occhio è l’ingombrante modulo fotografico circolare, una scelta stilistica audace che difficilmente passerà inosservata. Al suo interno è possibile osservare una configurazione “a triangolo” di tre sensori avanzati, con al centro un teleobiettivo periscopico. Non solo, OPPO e OnePlus hanno deciso di impreziosire questo alloggiamento con il logo Hasselblad, una mossa che eleva le aspettative sulla qualità fotografica ed è in linea con quanto fatto con gli ultimi top di gamma delle due aziende, che come molti di voi già sapranno fanno parte della stessa multinazionale, ossia BBK Electronics Corporation.

I due brand cinesi sembrano voler fare sul serio nel settore imaging sugli smartphone pieghevoli, ambito ancora poco esplorato dalla maggior parte dei produttori di smartphone. Ad oggi la promessa è quella di un comparto fotocamere di alto livello su un dispositivo tutto sommato compatto e dal formato innovativo.

Per il resto, colpiscono le tre eleganti colorazioni tra cui sarà possibile scegliere: verde, oro e nero; i primi due rivestiti in vetro, il terzo in pelle. Si tratta di un modo per accontentare gusti ed esigenze diverse in un design al passo coi tempi.

Il modulo fotocamera così vistoso potrebbe non piacere a tutti, infatti in rete stanno già circolando le prime opinioni discordanti sull’aspetto del dispositivo. Ma è anche vero che in un settore dove ormai tutti gli smartphone si assomigliano tra loro, osare con scelte controcorrente può pagare a livello commerciale. Di sicuro OPPO e OnePlus non sembra abbiano paura di rischiare con OPPO Find N3 e OnePlus Open. Ad avvalorare questa tesi ci sono le caratteristiche distintive sia nel design che nella scheda tecnica, che dovrebbero essere di primo livello.

Se fino ad ora abbiamo visto le immagini che raffigurano il retro dello smartphone, grazie ad altre immagini trapelate in rete possiamo dare un’occhiata anche al design frontale di OPPO Find N3 e di OnePlus Open. Questo perché anche quest’ultimo si appresta a fare il suo debutto sul mercato insieme alla versione gemella OPPO Find N3 con il quale condividerà gran parte della scheda tecnica.

A tal proposito è interessante notare che OnePlus Open sarà lanciato contemporaneamente con la versione gemella di OPPO N3 Fold, che sarà disponibile esclusivamente in Cina. Ciò suggerisce che BBK Electronics, l’azienda madre di entrambi i marchi, potrebbe aver scelto di non commercializzare OPPO Find N3 nei paesi occidentali. Gli utenti occidentali potranno comunque accedere allo stesso dispositivo con un nome diverso, che corrisponde a OnePlus Open.

A dominare la scena è l’ampio display OLED flessibile da 7,8 pollici, che si piega senza soluzione di continuità grazie alla cerniera centrale. Una volta chiuso, il dispositivo mostra un secondo display esterno da 6,3 pollici, che serve principalmente a controllare notifiche e avviare funzioni in maniera rapida.

OnePlus Open dovrebbe arrivare sul mercato americano dal 19 ottobre ad un prezzo di circa 1.700 dollari. Al momento non sono state condivise informazioni riguardo alla sua commercializzazione in Europa, Italia compresa. Come abbiamo raccontato nei mesi scorsi, in Germania OPPO e OnePlus stanno incontrando delle difficoltà legate a una controversia legale per violazione di brevetti con Nokia, il che potrebbe impedire la commercializzazione del dispositivo in alcuni paesi europei. Resta da vedere come si evolveranno le questioni legali e se OnePlus Open diventerà disponibile anche in altri paesi sparsi per l’Europa.

Nonostante il design accattivante e le specifiche tecniche da primo della classe, non resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se OPPO e OnePlus centreranno l’obiettivo anche lato vendite. Di certo le premesse per un dispositivo dall’elevato impatto scenico ci sono tutte. OPPO Find N3 (e di riflesso anche OnePlus Open) ha tutte le carte in regola per posizionarsi come uno degli smartphone pieghevoli più accattivanti dell’ultimo periodo.

Staremo a vedere se le ambizioni saranno confermate, ma di sicuro questi prodotti non passeranno inosservati. Che si ami o si odi il loro design, difficilmente lasceranno indifferenti coloro i quali avranno la fortuna di osservarli da vicino. Ed è proprio questo l’obiettivo di OPPO (e di OnePlus): colpire l’immaginario con uno stile riconoscibile e capace di creare hype. La palla passa ora alle due aziende, che dovranno concretizzare il potenziale intravisto in un prodotto all’altezza delle aspettative.

