OnePlus Open sta arrivando, come ormai dovreste sapere se ci seguite, e quest’oggi la casa cinese ci fornisce qualche interessante anticipazione. OnePlus annuncia di aver unito le forze con OPPO per proporre uno smartphone pieghevole all’avanguardia, senza compromessi e dotato di design compatto abbinato a un ampio schermo: scopriamo qualcosa in più sul nuovo prodotto in arrivo sul mercato.

OnePlus e OPPO uniscono le forze per creare il “miglior pieghevole in assoluto”

La collaborazione tra OnePlus e OPPO ha permesso di aumentare le risorse per quanto riguarda il reparto ricerca e sviluppo: OPPO, come abbiamo visto, ha già proposto alcuni smartphone pieghevoli sul mercato, come OPPO Find N2 e il più recente OPPO Find N3 Flip. Per OnePlus è in arrivo il primo dispositivo di questo tipo, che costituisce il risultato della collaborazione con il team OPPO. La sinergia è pensata per sfruttare al meglio le competenze acquisite nel corso degli anni, con la combinazione dell’esperienza di OPPO nel design di dispositivi pieghevoli e nella tecnologia delle fotocamere, e dell’esperienza utente rapida e fluida su cui ha puntato OnePlus. Sappiamo già che lo smartphone includerà una caratteristica distintiva e amata dai fan dell’azienda di Pete Lau: il sistema di alert slider (che si intravede nell’immagine di copertina).

Il dispositivo seguirà una strategia di commercializzazione differenziata in diverse aree geografiche, studiata per far sì che più utenti possibile possano acquistarlo. Probabile a questo punto che OPPO Find N3 possa rimanere “confinato” al mercato cinese, con OnePlus Open che invece sarà commercializzato a livello globale. L’obiettivo di OPPO e OnePlus è comunque chiaro ed è ambizioso: creare il miglior smartphone pieghevole mai visto.

Uno dei punti di forza di OnePlus Open, che dovrebbe dunque costituire il gemello di OPPO Find N3, è la sua cerniera, una componente che come sappiamo riveste un’importanza cruciale non solo per la questione dimensioni e peso, ma anche per l’esperienza complessiva. Le aziende sono passate da più di 600 brevetti dedicati al design delle cerniere e hanno dedicato anni di ricerca e sviluppo a questo elemento.

Per il nuovo smartphone in arrivo, OnePlus ha concentrato i suoi sforzi nella progettazione di ben 35 brevetti dedicati specificatamente alla cerniera. Con il tempo, l’azienda è riuscita a ottimizzare i materiali, riducendo considerevolmente le dimensioni e il peso della stessa, e al contempo aumentandone la resistenza. Rispetto alla cerniera di OPPO Find N2, che possiamo considerare una sorta di predecessore anche per OnePlus Open, quella di quest’ultimo dispone di ben 31 componenti in meno ed è più piccola del 37%: questo ha contribuito non solo ad alleggerire lo smartphone, ma anche a portare miglioramenti generali nel design e una maggiore resistenza nel complesso.

Molti marchi hanno già contribuito all’innovazione nel settore degli smartphone pieghevoli, ma secondo OnePlus “il nuovo dispositivo saprà distinguersi, sorprendendo i consumatori con le sue caratteristiche innovative“. Tra gli obiettivi che il brand si era fissato spicca l’unione tra ampio schermo, design compatto e comodità d’uso, e come riportato nel comunicato il nuovo pieghevole avrò uno schermo generoso, un design leggero e sottile e una fotocamera potente.

OnePlus collabora attivamente anche con Google per ottimizzare l’esperienza, in modo da valorizzare al meglio le funzionalità e le possibilità offerte dal formato. La casa cinese ci tiene a dichiarare i suoi obiettivi e vuole che il suo primo pieghevole sia già il migliore in assoluto. Ci riuscirà, superando anche colossi come Samsung Galaxy Z Fold5? Per scoprirlo dovremo attendere la presentazione di OnePlus Open, che secondo le indiscrezioni si terrà il prossimo 19 ottobre.

