Sono arrivati gli HONOR Days: sul sito ufficiale HiHonor è possibile sfruttare una serie di offerte su alcuni dei prodotti più popolari del marchio cinese, tra i quali ovviamente spiccano gli smartphone Android. Andiamo insieme a scoprire gli sconti più interessanti proposti da HONOR in questi giorni.

Al via gli HONOR Days con generose offerte su smartphone Android e non solo

L’iniziativa HONOR Days prende il via quest’oggi, 13 ottobre 2023, e proseguirà fino al 23 ottobre, salvo esaurimento scorte. Gli sconti si spingono fino al 34% e toccano diversi prodotti del marchio, come smartphone Android, tablet Android e notebook. Tra le proposte più intriganti abbiamo HONOR 90, HONOR Magic5 Pro, HONOR Pad X9 e HONOR MagicBook X16 (2023), ma sul sito sono disponibili anche altri sconti.

HONOR 90 è uno degli ultimi modelli lanciati dalla casa cinese: mette a disposizione un display curvo OLED da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm, affiancato da almeno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore di profondità da 2 MP, mentre frontalmente una fotocamera da 50 MP. Completa la connettività, porta per il jack audio a parte, vista la disponibilità di 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge da 66 W.

Lanciato lo scorso luglio al prezzo consigliato di 549,99 euro (8-256 GB) o 599,90 euro (12-512 GB), è disponibile in offerta su HiHonor a rispettivamente 379,90 euro e 419,90 euro con coupon. Per avere questi prezzi dovete digitare il coupon AHONOR20OFF (-20 euro sul modello 8-256 GB) o ATUTTOANDROID30OFF (-30 euro sul 12-512 GB) nel riepilogo, dopo aver aggiunto lo smartphone al carrello.

Acquista HONOR 90 in offerta su HiHonor

In promozione c’è anche HONOR Magic5 Pro, uno smartphone Android dotato di schermo OLED LTPO da 6,81 pollici con refresh rate fino 120 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di storage UFS 4.0. A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x, e una doppia fotocamera con sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore ToF 3D per lo sblocco facciale. Non mancano 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5100 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge fino a 66 W cablata e fino a 50 W wireless.

HONOR Magic5 Pro ha debuttato lo scorso maggio a 1199 euro, ma in queste ore potete acquistarlo a 799,90 euro combinando l’offerta HiHonor con il coupon ATUTTOANDROIDMP50 (-50 euro). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista HONOR Magic5 Pro in offerta su HiHonor

Se state cercando un tablet potete invece optare per HONOR Pad X9, un dispositivo dotato di un display LCD da 11,5 pollici a 120 Hz e del SoC Qualcomm Snapdragon 685, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A disposizione anche Wi-Fi, Bluetooth 5.1, sei speaker, due fotocamere da 5 MP (una anteriore e una posteriore) e una batteria da 7250 mAh con ricarica da 22,5 W. Lanciato al prezzo consigliato di 249,90 euro lo scorso luglio, è ora disponibile a 179,90 euro grazie allo sconto di 70 euro proposto in questi giorni.

Acquista HONOR Pad X9 in offerta su HiHonor

Tra le altre offerte disponibili sul sito HiHonor vi segnaliamo le seguenti:

Per scoprire tutte le offerte degli HONOR Days disponibili in queste ore sullo shop ufficiale HiHonor potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte HONOR Days

Leggi anche: Recensione HONOR 90 | Recensione HONOR Magic5 Pro