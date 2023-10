Il team di Adobe ha aggiunto il supporto per l’editing di immagini Ultra HDR in Lightroom per Android e questa novità arriva a distanza di qualche giorno dal rilascio della versione finale di Android 14.

I più attenti sapranno già, infatti, che con la nuova versione del sistema operativo mobile di Google è stato implementato il supporto a questo formato di immagine e ciò dovrebbe garantire agli utenti un notevole miglioramento.

Un’importante novità per Lightroom su Android

Avere la possibilità di apportare modifiche in Lightroom consentirà agli appassionati di fotografia mobile più esigenti di poter fare affidamento su un ampio controllo sul risultato finale ma è bene precisare che ci vorrà un po’ di tempo prima che la maggior parte delle persone possa effettivamente beneficiare di tale novità sui propri dispositivi.

C’è da tenere presente, infatti, che la visualizzazione di un’immagine HDR richiede che il display e il software supportino il formato, cosa che al momento alla maggior parte delle persone manca.

L’Ultra HDR è una soluzione che utilizza una gamma più ampia di toni chiari e scuri per rappresentare un’immagine, con risultati più simili a ciò che vediamo con i nostri occhi.

In sostanza, l’Ultra HDR è il modo in cui i telefoni Android registreranno e leggeranno le foto HDR e ciò avverrà con file JPEG standard, quindi retrocompatibili con SDR o display a gamma dinamica standard.

Una volta aperta un’immagine HDR per la sua modifica, nell’angolo in alto a destra si visualizzerà una nuova icona HDR che consentirà di accedere al relativo istogramma (se si usa un dispositivo non supportato, questa parte dell’istogramma apparirà in rosso).

Il supporto al nuovo HDR viene implementato con la versione 9.0 di Lightroom per Android ed è disponibile per il momento soltanto su Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a con Android 14.

Potete scaricare Lightroom per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: